Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще оглави архиерейската празнична света литургия по повод Димитровден – духовният празник на Видин, на 26 октомври. Това съобщиха от Видинската митрополия на страницата си във Фейсбук.

Честванията по повод празника ще започнат на 25 октомври (неделя) от 12:00 часа с научна конференция, изложба и представяне на книга в Частното начално училище (ЧНУ) „Митрополит Неофит Видински“, разположено в двора на митрополията.

Организатори на събитието са Видинската митрополия, катедралният храм „Св.вмчк Димитър Солунски“ и Държавният архив във Видин. В програмата са включени доклади за историята на катедралата, както и архивна изложба със снимки и документи, проследяващи нейното построяване и освещаване. Ще бъде представено и новото издание на книгата „Кратка история на Видинската катедрала“, излязла за първи път през 1926 г.

От 17:00 часа същия ден в катедралния храм ще започнат празничната вечерня и литията с част от мощите на свети великомъченик Димитър Солунски.

На 26 октомври (понеделник) от 9:00 часа в катедралата ще бъде отслужена празничната патриаршеска света литургия, оглавена от патриарх Даниил.

В 11:15 часа от катедралния храм ще тръгне традиционното литийно шествие до площад „Бдинци“.

На площада от 11:30 часа ще се състои ритуал по издигане на знамената на Република България и Община Видин и тържествена церемония. Празничната програма на града ще продължи с поздрав от Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“.

В рамките на празничните събития за Димитровден Община Видин организира и първия Преглед на любителското изкуство и художествената самодейност, като кани всички самодейни състави, формации и клубове от региона да се включат. Събитието ще се състои на 29 октомври от 16:00 часа на откритата сцена на Художествената галерия „Никола Петров“, а желаещите следва да потвърдят участието си до 23 октомври.

Събитията се организират съвместно от Община Видин и Видинската света митрополия, които отправят покана към всички православни християни, жители и гости на града да присъстват на честванията по повод вековния юбилей на храма и духовния празник на Видин.