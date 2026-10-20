Новини
Търси
Подкаст
Общество

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин
БТА

Димитровден е духовният празник на Видин

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще оглави архиерейската празнична света литургия по повод Димитровден – духовният празник на Видин, на 26 октомври. Това съобщиха от Видинската митрополия на страницата си във Фейсбук.

Честванията по повод празника ще започнат на 25 октомври (неделя) от 12:00 часа с научна конференция, изложба и представяне на книга в Частното начално училище (ЧНУ) „Митрополит Неофит Видински“, разположено в двора на митрополията.

Организатори на събитието са Видинската митрополия, катедралният храм  „Св.вмчк Димитър Солунски“ и Държавният архив във Видин. В програмата са включени доклади за историята на катедралата, както и архивна изложба със снимки и документи, проследяващи нейното построяване и освещаване. Ще бъде представено и новото издание на книгата „Кратка история на Видинската катедрала“, излязла за първи път през 1926 г.

От 17:00 часа същия ден в катедралния храм ще започнат празничната вечерня и литията с част от мощите на свети великомъченик Димитър Солунски.

На 26 октомври (понеделник) от 9:00 часа в катедралата ще бъде отслужена празничната патриаршеска света литургия, оглавена от патриарх Даниил.

В 11:15 часа от катедралния храм ще тръгне традиционното литийно шествие до площад „Бдинци“.

На площада от 11:30 часа ще се състои ритуал по издигане на знамената на Република България и Община Видин и тържествена церемония. Празничната програма на града ще продължи с поздрав от Ансамбъла за народни песни и танци „Дунав“.

В рамките на празничните събития за Димитровден Община Видин организира и първия Преглед на любителското изкуство и художествената самодейност, като кани всички самодейни състави, формации и клубове от региона да се включат. Събитието ще се състои на 29 октомври от 16:00 часа на откритата сцена на Художествената галерия „Никола Петров“, а желаещите следва да потвърдят участието си до 23 октомври.

Събитията се организират съвместно от Община Видин и Видинската света митрополия, които отправят покана към всички православни християни, жители и гости на града да присъстват на честванията по повод вековния юбилей на храма и духовния празник на Видин.

Още по темата

Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

Патриарх Даниил откри благотворителната кампания „Деца рисуват за деца"

Патриарх Даниил откри благотворителната кампания „Деца рисуват за деца"

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

Патриарх Даниил: Цар Самуил се завръща сред своите, за да остане завинаги в България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Водещи

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

Злато, оръжия и пропаганда: Синът на Пригожин развива наследството на баща си

  • Преди 8 минути
Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

Патриарх Даниил ще оглави празничната литургия за Димитровден във Видин

  • Преди 16 минути
Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Млади лекари и студенти по медицина протестират пред здравното министерство

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

Лидия Шулева за бюджета: Намаляването на дефицита е за сметка на бизнеса и хората

  • Преди 26 минути
Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Конституционният съд отхвърли искането за установяване на противоконституционност на Закона за държавния бюджет

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

Здравният министър на РСМ: С българския ми колега негласно се съгласихме, че случаят с Ива Михайлова не е здравен

  • Преди 37 минути
Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

Премиерите на ЕС се събират извънредно в края на ноември

  • Преди 42 минути
Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Катя Ивкова: Предлага се 1550 евро възнаграждение за лекарите специализанти по държавна поръчка

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Съд във Варна назначи нови експертизи по казуса със сградите в „Баба Алино“

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

Проф. Вълчев: Ще улесним достъпа на учениците от неделните ни училища в чужбина до българските университети

  • Преди 1 час
Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

Дронове удариха Киев, ракети поразиха Луганск – има загинали и ранени

  • Преди 1 час
Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

Транспортираха с въздушна линейка до София мъж с частично ампутирана ръка

  • Преди 1 час
Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

Командирът на ВМС: Противоминната група в Черно море ще наблюдава и подводната критична инфраструктура

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

След 5-месечна криза: Румъния има нов кабинет с премиер Лука Никулеску

  • Преди 1 час
Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

Италия въвежда извънредни мерки за сигурност заради безредиците

  • Преди 2 часа