Патриарсите Даниил и Вартоломей отслужиха тържествена литургия в Рилския манастир

Стотици вярващи се събраха в Рилския манастир за празника на свети Йоан Рилски Чудотворец. Тържественото богослужение беше оглавено от българския патриарх Даниил и Вселенския патриарх Вартоломей, който пристигна у нас по покана на Българската православна църква.

На 19 октомври православните християни почитат паметта на свети Йоан Рилски, смятан за небесен покровител на българския народ. Тази година честванията са особено тържествени, тъй като се навършват 1150 години от рождението и 1080 години от успението на светеца.

В празничната литургия в Рилската света обител участваха и архиереи от Българската православна църква, а сред присъстващите имаше поклонници от България и чужбина.

Патриарх Даниил: Особена благословия е да посрещнем Вселенския патриарх

В обръщението си след богослужението патриарх Даниил изрази признателност към Вселенския патриарх Вартоломей за участието му в честванията.

Той определи посещението като знак на братска обич и духовно единство между двете църкви.

Българският патриарх отбеляза и лична годишнина за своя гост – 57 години от ръкополагането му в презвитерски сан на 19 октомври 1969 г.

Вартоломей призова за съхраняване на православната вяра

От своя страна Вселенският патриарх подчерта, че свети Йоан Рилски е духовен пример не само за българите, но и за целия православен свят.

Вартоломей призова вярващите да следват заветите на светеца и да пазят православната вяра.

„Дойдохме тук с дълбоко вълнение и голяма радост не само защото желаем да се поклоним на свети Йоан Рилски, когото и ние особено почитаме, и на неговите благодатни мощи“, заяви той.

Вселенският патриарх благодари на патриарх Даниил и Светия синод за поканата и възможността да участва в празничното богослужение.

Символични дарове и литийно шествие

В знак на признателност за гостоприемството Вартоломей подари на Рилския манастир пастирски жезъл, кръст за благословение, богослужебни съдове и други църковни дарове.

Сред подаръците беше и икона на свети Йоан Рилски, пресъздаваща един от най-древните известни образи на светеца.

Празничната програма продължи с традиционно литийно шествие около главния храм на манастира. Духовници и миряни отправиха молитви за здраве, мир и благоденствие.

Сред официалните гости на събитието бяха бившият премиер Симеон Сакскобургготски, гръцкият посланик Деспина Кукулопулу, представители на местната власт и академичните среди.

Празникът на свети Йоан Рилски, известен в народния календар и като Отчовден, е сред най-значимите дати за Българската православна църква.