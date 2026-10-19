Новини
Търси
Подкаст
Общество

Днес честваме паметта на Св. Йоан Рилски

Днес честваме паметта на Св. Йоан Рилски
Снимка: БТА

На празника присъства и вселенския патриарх Даниил

На 19 октомври почитаме Св. Иван Рилски Чудотворец – небесният закрилник на българския народ.

По повод празника патриарх Даниил в съслужение с вселенския патриарх Вартоломей ще отслужат света литургия в Рилския манастир. Днес е третият и последен ден от посещението на Вартоломей в България. Поводът за визитата му у нас са две големи годишнини от живота на Свети Йоан Рилски – 1150 години от рождението му и 1080 години от успението му.

В Рилския манастир ще има засилени мерки за сигурност. От полицията са предприели всички мерки по охраната в района на манастира, по организацията и регулиране на движението, както и по сигурността на посетителите и туристите.

Вселенският патриарх Вартоломей пристигна у нас в събота и беше посрещнат лично от Българския патриарх Данаиил. Вчера двамата участваха в тържествена архиерейска света литургия, а по-късно и в служба на гроба на Български патриарх Неофит. 

Още по темата

БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“

БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“

Патриарх Даниил: Св. Йоан Рилски е безспорен авторитет и обединител на българския народ

Патриарх Даниил: Св. Йоан Рилски е безспорен авторитет и обединител на българския народ

Вселенският патриарх Вартоломей: Цар Самуил е бил ваш владетел, останките му принадлежат на България

Вселенският патриарх Вартоломей: Цар Самуил е бил ваш владетел, останките му принадлежат на България

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Корабът „Челси 3“ е тежко ударен на три места

Корабът „Челси 3“ е тежко ударен на три места

Водещи

Инфантино събира подкрепа за нов мандат начело на ФИФА, бивш футболист на Тотнъм иска да го свали

Инфантино събира подкрепа за нов мандат начело на ФИФА, бивш футболист на Тотнъм иска да го свали

  • Току-що
Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

Само за ден: Двама загинали и 22-ма ранени при катастрофи у нас

  • Преди 6 минути
Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

Ебола се разпространява в Африка: Осми заразен в Кения, властите са в повишена готовност

  • Преди 14 минути
След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

След година ремонт: Детското отделение в Дупница посреща малките пациенти в изцяло обновена среда

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Малко преди 03 часа е излетял самолетът, отклонен към летището в София

Мило Борисов може да поеме Ботев Пловдив

Мило Борисов може да поеме Ботев Пловдив

  • Преди 28 минути
Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Топлото време се завръща - до 25 градуса преди вота

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

Лула и Болсонаро си размениха тежки обвинения в първия дебат преди балотажа в Бразилия

  • Преди 38 минути
Корабът „Челси 3“ е тежко ударен на три места

Корабът „Челси 3“ е тежко ударен на три места

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

WSJ: Путин предложил на Тръмп и Си Дзинпин среща за края на войната в Украйна

  • Преди 48 минути
Силно интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони

Силно интензивен трафик на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за камиони

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

Четирима военни загинаха, а 19 са в критично състояние след пожар във военна база в Канада

  • Преди 1 час
Днес честваме паметта на Св. Йоан Рилски

Днес честваме паметта на Св. Йоан Рилски

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

Руска атака в Киев взе жертва и повреди метростанция

  • Преди 1 час
Заради бомбена заплаха: Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София

Заради бомбена заплаха: Самолет от Тел Авив кацна извънредно в София