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БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“

БНБ пуска златна монета „Св. Иван Рилски“
Снимка: БНБ

Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, посочват от БНБ

Златна колекционерска монета на тема „Св. Иван Рилски“ пуска днес в обращение Българската народна банка (БНБ), съобщават от централната банка. Монетата, която е от серия „Българска иконография“, е с номинална стойност 100 евро. Цената на монетата при пускане в обращение е 1508 евро. Тиражът е определен на 3000 броя.

Монетата е изработена от злато, проба 999/1000, а качеството е мат-гланц, висше. Теглото е 8,64 града, диаметърът възлиза на 24 мм, а гуртът е гладък.

На лицевата страна са изобразени следните елементи: в центъра - емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, под нея - номиналната стойност „100 ЕВРО“ и годината на емисията „2026“. На обратната страна на монетата е изобразен св. Иван Рилски; околовръст горе - надпис „СВ. ИВАН РИЛСКИ“. Автор на художествения проект е Симеон Цинцарски.

Монетата ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и на четири каси в Касов център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на златната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години, посочват от БНБ.

До края на работния ден днес. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк“ АД, „Първа инвестиционна банка“ АД, „Тексим Банк“ АД, „Токуда Банк“ АД, „Общинска банка“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор“ ЕАД. Посочените банки ще продават монетата в офиси и клонове, които могат да бъдат намерени тук.

Роденият около 876 година в с. Скрино, в Осоговската планина, св. Иван Рилски Чудотворец се почита в българската православна традиция като духовен отец, наставник и небесен закрилник на българите, се посочва в информационната дипляна за монетата.

Златната монета е петата и последна за тази година колекционерска монета, която БНБ пуска в обращение. Колекционерските евромонети не са законно платежно средство в еврозоната, а само в държавата емитент. 

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