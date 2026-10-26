Димитровден е! Почитаме свети Димитър Солунски – кои имена празнуват днес

На 26 октомври Българската православна църква почита паметта на свети великомъченик Димитър Солунски. Димитровден е сред най-значимите християнски празници, а в храмовете в цялата страна се отслужват тържествени богослужения.

Свети Димитър е един от най-почитаните светци в православния свят. Той е известен като закрилник на град Солун, а според църковното предание е извършил множество чудеса и изцеления.

Кой е свети Димитър Солунски?

Свети Димитър е роден през III век в Солун в заможно християнско семейство. Според житието му неговите родители дълго време нямали деца и след многобройни молитви се сдобили със син, когото нарекли Димитрий.

Баща му бил управител на града, а семейството тайно изповядвало християнската вяра. Още от ранна възраст Димитрий бил възпитан в любов към християнството.

След смъртта на родителите си той наследил значително богатство. Римският император Максимиан Херкулий го назначил за управител на Солун, като му възложил да преследва християните.

Вместо да изпълни тази заповед, Димитрий започнал открито да проповядва Христовото учение и да защитава вярващите.

Когато император Галерий научил за дейността му, наредил да бъде хвърлен в тъмница. Въпреки заплахата от смъртно наказание Димитрий не се отказал от вярата си.

Мъченическата смърт на светеца

С името на свети Димитър е свързана и историята на младия християнин Нестор, който решил да се изправи срещу прочутия борец Лий – любимец на императора.

Преди двубоя Нестор посетил затворения Димитрий и поискал благословията му. Според преданието светецът му предсказал победа, но и мъченическа смърт.

Нестор успял да победи Лий, но разгневеният император заповядал да бъде убит.

След като разбрал, че Димитрий е благословил младия християнин, Галерий наредил да бъде умъртвен и самият той.

Според църковното предание на 26 октомври 306 година свети Димитър бил пронизан с копия, докато се молел в тъмницата.

Християните тайно погребали тялото му, а неговият верен слуга Луп запазил дрехата и пръстена му, обагрени с кръвта на мъченика.

Защо наричат свети Димитър Мироточиви?

След прекратяването на гоненията срещу християните върху гроба на светеца бил издигнат малък храм.

По-късно, при разширяването му, според църковното предание били открити нетленните мощи на свети Димитър, от които започнало да изтича благовонно миро.

Именно заради това светецът получил прозвището Мироточиви.

Вярващите разказвали за множество чудеса и изцеления, свързани с мощите му, а почитта към него постепенно се разпространила далеч извън пределите на Солун.

Днес мощите на свети Димитър се съхраняват в едноименната базилика в гръцкия град, която всяка година на 26 октомври посреща поклонници от различни държави.

Видин отбелязва своя духовен празник

Особено тържествено Димитровден ще бъде отбелязан във Видин, където свети Димитър Солунски е почитан като небесен покровител на града.

Българският патриарх Даниил ще оглави празничната света литургия в катедралния храм „Св. вмчк Димитър Солунски“.

След богослужението е предвидено литийно шествие до площад „Бдинци“.

Там ще се състоят церемония по издигане на националното знаме и знамето на Община Видин, както и тържествено отбелязване на празника.

Кой празнува имен ден на Димитровден?

На 26 октомври имен ден отбелязват хиляди българи.

Празнуват Димитър, Димитрина, Димитрана, Деметра, Димо, Дима, Димка, Димитричка, Димчо, Димана, Драган, Митко, Митка, Митра, Митрана и Мита.

В българската народна традиция Димитровден бележи символичното начало на зимата. Според старите вярвания свети Димитър идва на бял кон, а от брадата му се посипват първите снежинки.

Празникът е свързан и с края на активната земеделска година, разплащането с наетите работници и подготовката на домакинствата за студените месеци.

Честит Димитровден на всички именици!