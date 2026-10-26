Иран оставя отворена вратата за преговори със САЩ

Иран не е прекъснал комуникацията със Съединените щати и продължава да получава и предава послания чрез посредници, въпреки нарастващите опасения от нова мащабна военна конфронтация, предаде Асошиейтед прес.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Техеран остава отворен за дипломатически решения. По думите му обаче Вашингтон продължава да поставя условия, които Иран смята за едностранни и неприемливи.

В интервю за германска медия, цитирано от иранските държавни медии, Багаи посочи, че американският президент Доналд Тръмп и други представители на администрацията му неведнъж са използвали израза „пълна капитулация“. Според иранския говорител подобни искания не могат да бъдат приети от страната му.

Преговорите за разрешаване на конфликта изглеждат блокирани от седмици, а перспективите за дипломатически пробив остават неясни.

Междувременно тревогите сред иранското общество от възможно възобновяване на пълномащабните военни действия се засилват. Напрежението се развива на фона на предстоящи избори в Израел и САЩ.

Попитан дали обмисля военен удар срещу Иран, Доналд Тръмп първоначално заяви, че не би било разумно да разкрива предварително подобни намерения.