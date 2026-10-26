Новини
Търси
Подкаст
Свят

Иран оставя отворена вратата за преговори със САЩ

Иран оставя отворена вратата за преговори със САЩ
БТА

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Техеран остава отворен за дипломатически решения

Иран не е прекъснал комуникацията със Съединените щати и продължава да получава и предава послания чрез посредници, въпреки нарастващите опасения от нова мащабна военна конфронтация, предаде Асошиейтед прес.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Техеран остава отворен за дипломатически решения. По думите му обаче Вашингтон продължава да поставя условия, които Иран смята за едностранни и неприемливи.

В интервю за германска медия, цитирано от иранските държавни медии, Багаи посочи, че американският президент Доналд Тръмп и други представители на администрацията му неведнъж са използвали израза „пълна капитулация“. Според иранския говорител подобни искания не могат да бъдат приети от страната му.

Преговорите за разрешаване на конфликта изглеждат блокирани от седмици, а перспективите за дипломатически пробив остават неясни.

Междувременно тревогите сред иранското общество от възможно възобновяване на пълномащабните военни действия се засилват. Напрежението се развива на фона на предстоящи избори в Израел и САЩ.

Попитан дали обмисля военен удар срещу Иран, Доналд Тръмп първоначално заяви, че не би било разумно да разкрива предварително подобни намерения.

Още по темата

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

Тръмп допусна нова военна операция срещу Иран на фона на поскъпването на горивата

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Иран може да се опита да осуети парламентарните избори в Израел

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Нетаняху: Наредих на Мосад и армията да свалят иранския режим

Тръмп заплаши с действия срещу Куба след края на войната с Иран

Тръмп заплаши с действия срещу Куба след края на войната с Иран

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

Йордания арестува трима заподозрени за нападението срещу църква, при което загинаха девет души

Йордания арестува трима заподозрени за нападението срещу църква, при което загинаха девет души

Тръмп отправи остри критики към Fox News

Тръмп отправи остри критики към Fox News

Водещи

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

  • Преди 4 минути
В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

  • Преди 44 минути
4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден