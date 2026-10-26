Русия съобщи за удари по пристанища и електроцентрали в Украйна, има ранени

Руските сили са нанесли удар по товарен кораб в украинското пристанище Одеса, за който Москва твърди, че е превозвал военен товар за украинската армия, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от Ройтерс, позовавайки се на РИА Новости.

По информация на руското военно ведомство са поразени и съоръжения на три терминала за акостиране в пристанището на Черноморск.

Руските власти съобщиха в приложението „Телеграм“ и за удар по електроцентрала в Харков, втория по големина град в Украйна, както и по склад в района. Според същата информация е била атакувана и електроцентрала в Хмелницка област.

Междувременно четирима души са били ранени при руски удари по град Запорожие през нощта, съобщи сутринта в „Телеграм“ областният управител на Запорожка област Михайло Семкин.

Още двама души са пострадали при руски атаки в Черниговска област, информира украинската служба за извънредни ситуации.