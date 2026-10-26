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Как се измерват земетресенията? Разликата между магнитуд и сила на труса, която мнозина бъркат

Как се измерват земетресенията? Разликата между магнитуд и сила на труса, която мнозина бъркат

Какво означава земетресение с магнитуд 7 по Рихтер и защо не всички трусове причиняват еднакви разрушения?

Отговорът се крие в разликата между магнитуда, който показва енергията на земетресението, и интензитета, който описва въздействието му върху хората, сградите и земната повърхност.

Какво всъщност измерва скалата на Рихтер?

Магнитудът е мярка за размера на земетресението и е свързан с енергията, освободена при разместването на земните пластове. Най-познатата на широката публика е скалата на Рихтер, разработена за измерване на локалния магнитуд.

Съществуват обаче и други методи за определяне на магнитуда, сред които магнитудът по повърхностни вълни (Ms), по обемни вълни (Mb) и моментният магнитуд (Mw). Последният е особено важен при оценката на големи земетресения.

За разлика от обикновената линейна скала, магнитудът е логаритмичен. Увеличение с една единица означава приблизително 10 пъти по-голяма амплитуда на измерените вълни и около 32 пъти повече освободена енергия.

Какво означават различните степени на магнитуда?

Земетресенията могат да варират от едва доловими микротрусове до мощни събития, способни да причинят тежки разрушения на големи територии.

  • Под магнитуд 2,0: Микроземетресения, които обикновено не се усещат от хората и се регистрират от специализирана апаратура.
  • Магнитуд 2,0–2,9: Много слаби трусове, които рядко се усещат.
  • Магнитуд 3,0–3,9: Слаби земетресения, които могат да бъдат усетени, но обикновено не причиняват сериозни щети.
  • Магнитуд 4,0–4,9: Осезаеми трусове, при които предмети могат да се разклащат и са възможни леки повреди.
  • Магнитуд 5,0–5,9: Земетресения, способни да причинят значителни щети, особено на сгради с лоша конструкция.
  • Магнитуд 6,0–6,9: Силни трусове, които могат да доведат до сериозни разрушения в населени райони.
  • Магнитуд 7,0–7,9: Големи земетресения с потенциал за тежки разрушения на обширни територии.
  • Магнитуд 8,0–8,9: Изключително мощни събития, които могат да причинят катастрофални щети в големи райони.
  • Магнитуд 9,0 и повече: Сред най-мощните земетресения, регистрирани в историята.

Едно от най-силните инструментално регистрирани земетресения е Великото чилийско земетресение от 22 май 1960 г. То достига моментен магнитуд 9,5 и предизвиква разрушения и цунами.

Магнитуд или интензитет: каква е разликата?

Двете понятия често се използват като взаимозаменяеми, но означават различни неща.

Магнитудът характеризира размера на земетресението и не се променя според това къде се намира наблюдателят. За дадено земетресение се определя стойност на магнитуда, макар различните методи за изчисляването му да могат да дадат различни резултати.

Интензитетът показва как земетресението се проявява на конкретно място. Той отчита усещането на хората, движението на предметите, повредите по сградите и промените в земната повърхност.

Затова едно и също земетресение може да има различен интензитет в отделните райони. Разстоянието до епицентъра, дълбочината на огнището, местните почвени условия и устойчивостта на сградите влияят върху последствията.

Как се определя интензитетът на земетресението?

В различните части на света се използват различни скали за оценка на въздействието. В Европа широко приложение намира Европейската макросеизмична скала (EMS-98), а в САЩ се използва модифицираната скала на Меркали.

Интензитетът се оценява по 12 степени – от незабележими прояви до тотални разрушения.

При ниските степени трусът може да бъде отчетен само от апаратура или усетен от малко хора. При по-високите степени се наблюдават разместване на предмети, напукване на стени, повреди по конструкциите и срутвания. Най-високите степени описват мащабни разрушения и възможни промени в земната повърхност.

Важно е да се знае, че високият магнитуд не означава автоматично еднакви щети навсякъде. Последствията зависят от множество фактори, а оценката на реалното въздействие изисква информация от конкретните засегнати райони.

Най-важното: Магнитудът показва колко голямо е земетресението, а интензитетът – какво въздействие оказва то на определено място. Именно тази разлика помага да се разбере защо два труса с близък магнитуд могат да имат различни последствия.

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