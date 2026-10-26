Новини
Търси
Подкаст
Свят

Асошиейтед Прес: Ниската избирателна активност беляза президентските избори в България

Асошиейтед Прес: Ниската избирателна активност беляза президентските избори в България
БТА

Андрей Гюров и Илияна Йотова ще се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември

Президентските избори в България не излъчиха победител на първия тур и следващият държавен глава ще бъде определен на балотаж, съобщава Асошиейтед прес (АП).

Ниската избирателна активност, която според наблюдатели се дължи на недоверието към политиците и нарастващата апатия сред избирателите, очертава оспорвана надпревара между двама кандидати с различни политически възгледи. Вторият тур е насрочен за 1 ноември.

На балотажа ще се изправят прозападният кандидат на опозицията Андрей Гюров и действащият ляв президент Илияна Йотова. Според АП резултатите от първия тур очертават ясно политическото разделение в страната.

 
 
 

Още по темата

Медиите във Франция коментират резултатите от изборите в България

Медиите във Франция коментират резултатите от изборите в България

Йотова и Гюров на дебат по БНТ на 29 октомври по силата на споразумение?

Йотова и Гюров на дебат по БНТ на 29 октомври по силата на споразумение?

96,5% от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев водят с 45,2%; Йотова-Вълчев получават 23,1%

96,5% от обработените протоколи от СИК в чужбина: Гюров-Кандев водят с 45,2%; Йотова-Вълчев получават 23,1%

При 98,99% преброени протоколи: Първа е Йотова с 34,69%, Гюров печели 31,98%

При 98,99% преброени протоколи: Първа е Йотова с 34,69%, Гюров печели 31,98%

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

„Норвегия е скапана държава!“: Тръмп избухна, че отново не е получил Нобела за мир

Йордания арестува трима заподозрени за нападението срещу църква, при което загинаха девет души

Йордания арестува трима заподозрени за нападението срещу църква, при което загинаха девет души

Тръмп отправи остри критики към Fox News

Тръмп отправи остри критики към Fox News

Водещи

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

Хиляди на протест в Прага: Правителството на Бабиш обвинено в опит да постави обществените медии под политически контрол

  • Преди 4 минути
В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Смолян са подкрепили двойката Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

Извършват полицейска операция в Кочериново след инцидент с патрулен екип

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Илияна Йотова - Кирил Вълчев са първи в Сливен

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Задържаха двама младежи във Видинско за притежание на канабис

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Двама тийнейджъри задържани за побой над собствения си баща в Гълъбово

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Силистра на първия тур на президетските избори

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

Шофьор с 2,34 промила алкохол зад волана в Монтана, иззеха автомобила му

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

В Русе са избрали Йотова - Вълчев на първия тур на президентските избори

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Следващата седмица правителството представя Бюджет 2027

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Йотова - Вълчев водят убедително в Разград на първия тур на президентските избори

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Кола изгоря напълно в Стара Загора, огънят засегна още три автомобила

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

Двама загинали и 17 ранени при украинска атака с дронове срещу руската Воронежка област

  • Преди 43 минути
4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден

4800 жители на община Стара Загора честват имен ден на Димитровден