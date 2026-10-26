Асошиейтед Прес: Ниската избирателна активност беляза президентските избори в България

Президентските избори в България не излъчиха победител на първия тур и следващият държавен глава ще бъде определен на балотаж, съобщава Асошиейтед прес (АП).

Ниската избирателна активност, която според наблюдатели се дължи на недоверието към политиците и нарастващата апатия сред избирателите, очертава оспорвана надпревара между двама кандидати с различни политически възгледи. Вторият тур е насрочен за 1 ноември.

На балотажа ще се изправят прозападният кандидат на опозицията Андрей Гюров и действащият ляв президент Илияна Йотова. Според АП резултатите от първия тур очертават ясно политическото разделение в страната.