Министрите на отбраната на пет европейски държави обсъждат в Париж военната помощ за Украйна

Министрите на отбраната на Франция, Германия, Италия, Полша и Великобритания се събират днес в Париж, за да обсъдят военната подкрепа за Украйна, укрепването на европейската отбрана и конфликта в Близкия изток, предаде ДПА.

Основен акцент в разговорите ще бъде продължаването на европейската военна помощ за Киев, съобщи френското Министерство на отбраната.

В част от дискусиите ще участват и представители на НАТО и Европейския съюз. Очаква се украинският министър на отбраната да се включи във форума чрез видеовръзка.

Освен актуалната ситуация на бойното поле в Украйна, министрите ще разгледат и възможностите за дългосрочна подкрепа за страната, която продължава да се отбранява срещу руската инвазия.

На предишната си среща в Берлин през юни петте държави, известни като групата Е-5, поеха ангажимент да продължат помощта за Украйна. Целта беше да се изпрати ясен сигнал към Москва, че европейските съюзници остават зад Киев.

Друга тема на разговорите в Париж ще бъде укрепването на европейската роля в НАТО. През юни страните от Е-5 се договориха да засилят европейския стълб на алианса чрез увеличаване на разходите за отбрана, за да създадат условия за по-балансирано трансатлантическо партньорство.