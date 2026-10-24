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Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа

Зеленски очаква решение от САЩ за ограниченията на "Старлинк" до 72 часа
Снимка: AP/БТА

Украйна продължава да тества сателитната система в различни райони, включително край фронтовата линия

Украйна продължава да проверява работата на сателитната комуникационна система "Старлинк" в различни части на страната, включително в районите около фронтовата линия. Президентът Володимир Зеленски очаква администрацията на САЩ и компанията "СпейсЕкс" да вземат решение за премахване на ограниченията върху скоростта на системата, предаде Укринформ.

По време на онлайн обръщение към института "Хъдсън" във Вашингтон Зеленски заяви, че ограниченията все още не са отменени. Той съобщи, че е разговарял с американския държавен секретар Марко Рубио, който е поел ангажимент да преразгледа въпроса в рамките на 48 до 72 часа.

"Проведох добър разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и той заяви, че ще преразгледа този въпрос в рамките на 48 до 72 часа. Надявам се това да се случи до ден-два, не по-късно", отбеляза Зеленски.

Украинският президент посочи, че страната му е провела тестове на системата през различни части на денонощието и в няколко направления, но ограниченията продължават да действат.

"Надяваме се, че "СпейсЕкс" и администрацията на САЩ ще вземат съответните решения, тъй като ние разчитаме на тях", добави той.

Зеленски съобщи още, че Киев очаква в близко време да проведе нова среща с американските преговарящи. Украйна, заедно с партньорите си от САЩ и Европа, предлага поетапни стъпки за прекратяване на военните действия, ако Москва не приеме предложението за пълно и безусловно спиране на огъня.

Сред възможните първоначални мерки са енергийно примирие, прекратяване на огъня по море и размяна на военнопленници.

"Ако Русия не желае пълно, безусловно прекратяване на огъня на цялата територия между нашите две страни, нека започнем с енергийно примирие или прекратяване на огъня по море - нещо важно за продоволствената сигурност, както и с размяна на военнопленници", заяви украинският президент.

Той подчерта, че Киев е готов да обсъжда въпроси, свързани с енергетиката, продоволствената сигурност и хуманитарните проблеми, както и по-чувствителни теми, включително териториалните спорове.

"Ако те искат да повдигнат някакви въпроси, ние сме готови. Но територията е чувствителен въпрос, който може да бъде обсъден по време на преговори на ниво ръководители", подчерта Зеленски.

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