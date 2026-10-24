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Британският премиер настоя Украйна да запази пълен достъп до "Старлинк"

Британският премиер настоя Украйна да запази пълен достъп до "Старлинк"
Снимка: AP/БТА

Анди Бърнам е обсъдил въпроса с Доналд Тръмп и е подкрепил усилията му да върне Владимир Путин на масата за преговори

Британският министър-председател Анди Бърнам е подчертал пред президента на САЩ Доналд Тръмп необходимостта Украйна да запази пълен достъп до сателитната система "Старлинк". Двамата са разговаряли по телефона, съобщи Франс прес.

От канцеларията на британския премиер на "Даунинг стрийт" уточниха, че Бърнам е определил системата като ключова за способността на Киев да продължи съпротивата си срещу руската военна агресия.

Бърнам е изтъкнал, че достъпът до "Старлинк" е от съществено значение за украинците, "за да продължат да се защитават срещу пълномащабното нахлуване на Русия".

Британският министър-председател е изразил и подкрепа за дипломатическите усилия на американския президент за прекратяване на войната.

Той е "приветства усилията на президента Тръмп да доведе руския президент Владимир Путин на масата за преговори", съобщиха още от канцеларията на Бърнам.

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