Три танкера с руски дизел пътуват към Северна Америка

Три танкера, натоварени с руски дизел, пътуват към Северна Америка, съобщи руският вицепремиер Александър Новак, който отговаря за енергетиката. Изявлението му беше разпространено от руските информационни агенции и цитирано от Ройтерс.

По думите на Новак доставките са част от договореност за снабдяване на пазарите в САЩ и други държави. Той посочи, че руските компании имат възможност да доставят до 500 000 метрични тона дизелово гориво през октомври.

"Първите три танкера с гориво вече са плават към източното крайбрежие (на САЩ) на Атлантическия океан, със значителна подкрепа от Руския фонд за преки инвестиции (РПФИ)", заяви Новак.

Доставките са част от споразумение, обявено по-рано този месец от американския президент Доналд Тръмп, според което Русия се ангажира да снабдява световните пазари с дизел с цел ограничаване на цените на горивата. В рамките на договореността администрацията на Тръмп временно отмени американските санкции върху руското гориво, които бяха въведени, за да ограничат приходите на Москва за войната срещу Украйна.

Първоначално обявените от Тръмп параметри предвиждаха доставка на 300 000 метрични тона дизел през октомври, както и допълнителни количества на по-късен етап.

В ексклузивен материал на Ройтерс, публикуван вчера и основан на данни за проследяване на кораби, се посочва, че първата пратка от 40 000 метрични тона руски дизел вече се намира на борда на танкер, пътуващ към Ню Йорк.

Според данните на "Лондон сток ексчейндж груп" средноразмерният танкер "Агии Фанеендес" (Agioi Fanendes) е натоварил 40 000 метрични тона дизелово гориво с ултраниско съдържание на сяра в руското балтийско пристанище Приморск на 22 октомври. Очаква се корабът да пристигне в САЩ на 7 ноември.