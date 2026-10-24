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Седем души са в неизвестност след срутване на сграда в Кения

Седем души са в неизвестност след срутване на сграда в Кения
pixabay

Спасителните екипи са установили контакт с част от изчезналите. Операцията по издирването им е продължила през цялата нощ

Седем души са в неизвестност след срутването на многоетажна сграда в строеж в кенийската столица Найроби. Спасителни екипи продължават издирването на предполагаеми оцелели под развалините, съобщава Ройтерс.

Инцидентът е станал в петък следобед, 23 октомври, в квартал "Ийстли“, един от най-гъсто населените райони на града. Според местните власти по време на срутването в магазините на приземния и подземния етаж е имало хора.

"Съобщава се за седем изчезнали души. Спасителните екипи са установили контакт с част от тях и полагат всички усилия, за да ги извадят живи изпод развалините“, заяви кенийският министър на вътрешните работи Кипчумба Муркомен в социалната мрежа X.

На мястото са изпратени екипи на Червения кръст, пожарната и службите за извънредни ситуации. Спасителната операция е продължила и през нощта, като тежка техника е използвана за разчистване на бетонните отломки и металните конструкции.

Кадри от района показват множество хора, събрали се около разрушената сграда, докато спасители и багери работят сред развалините. Близки на изчезналите очакват информация за състоянието им.

Причините за срутването все още не са установени. По информация на местни медии има противоречиви данни за височината на сградата, като се съобщава, че тя е била между 12 и 18 етажа.

Случаят отново поставя въпроси за безопасността на строителството в Кения, където през последните години са регистрирани редица подобни инциденти.

Властите са започнали разследване, което трябва да установи причините за срутването и дали при изграждането на сградата са били нарушени строителните изисквания.

Към момента няма потвърдена информация за съдбата на всички издирвани.

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