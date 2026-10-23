Том Барак: САЩ може да ударят Иран още този уикенд

САЩ може да нанесат удар по Иран още този уикенд, заяви днес американският пратеник Том Барак, след като през последните дни Вашингтон и Израел отправиха поредица от заплахи в тази посока, предаде Франс прес.

"Възможно ли е да има удар този уикенд? Напълно възможно", каза Барак, който е посланик на САЩ в Анкара и специален пратеник за Сирия и е ключова фигура в американската дипломация в Близкия изток.

Той обаче добави, че президентът на САЩ Доналд Тръмп "е отворен за споразумение". "Той е на разположение и достъпен, а ние сме на масата за преговори вече много месеци", посочи още дипломатът.

Преговорите между Вашингтон и Техеран остават в задънена улица близо осем месеца след началото на конфликта, предизвикан от израелско-американски удари срещу Иран.

Напоследък Доналд Тръмп неколкократно заяви, че скоро ще вземе решение относно Иран, като загатна, че може да избере както "мекия подход", така и "твърдия подход". Досега обаче той даваше да се разбере, че подобни действия няма да бъдат предприети преди изборите в САЩ на 3 ноември.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху, когото Доналд Тръмп публично подкрепи преди парламентарните избори в Израел, заяви преди дни, че свалянето на иранския режим е единственият начин да бъде премахната заплахата, идваща от Техеран.