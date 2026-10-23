Иран плаши да пререже кабелите с интернет, ако бъде атакуван

Властите в Техеран са разработили подробни планове за нанасяне на удари срещу подводни комуникационни кабели в Персийския залив, в случай че САЩ и Израел предприемат нова атака срещу Иран. Това разкриха двама високопоставени представители на иранските служби за сигурност пред Ройтерс.

Източниците, пожелали анонимност, предупредиха, че ако страната им бъде нападната, „вече няма да има червени линии – от подводните кабели до военните бази“. Единият от тях допълни, че целта на Иран ще бъде не просто да прекъсне трасетата, но и да блокира всякакви опити за ремонт, за да удължи срива в комуникациите и интернет връзките. Техеран отправи предупреждение към Вашингтон „да не си играе с огъня“, заявявайки, че има пълен достъп до инфраструктурата на дъното и може лесно да я унищожи.

Заплахата бе потвърдена и от Ядолах Джавани, заместник-ръководител по политическите въпроси на Иранската революционна гвардия (Корпус на пазителите на ислямската революция). Той обяви, че при удар над иранската инфраструктура, военните могат да атакуват седем основни интернет кабела, преминаващи под стратегическия Ормузки проток.

Според данни на Международния съюз по телекомуникации към ООН, под водата се пренася близо 99% от глобалния интернет трафик. Въпреки това, експерти от изследователската компания TeleGeography отбелязват, че потенциалният ефект от иранска атака в Ормузкия проток може да се окаже ограничен, тъй като под 1% от международния капацитет преминава точно оттам. По-сериозна мишена би могло да бъде Червено море, откъдето минават около 10% от трафика между отделните региони в света и където Иран може да разчита на съдействие от своите съюзници – йеменските бунтовници хути.

Анализатори от Близкия изток посочват, че тези заплахи имат за цел да окажат икономически натиск над Доналд Тръмп. Техеран се опитва да накара правителствата в Залива и големите американски корпорации да се погрижат за инвестициите си. Държавите от региона инвестират милиарди, за да се превърнат в глобални центрове за изкуствен интелект (AI), сключвайки договори с американски технологични гиганти.

През март тази година ирански удари вече поразиха два обекта на Amazon Web Services в ОАЕ и инфраструктура в Бахрейн, а Революционната гвардия официално обяви компании като Microsoft, Google, Apple и Nvidia за легитимни военни цели. Заради нарастващия риск, корпорациите ускоряват изграждането на алтернативни сухопътни трасета, като само Microsoft планира да инвестира над 400 милиона долара в регионална свързаност до 2030 г.