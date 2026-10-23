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Депутати от ПБ, помогнали на Соня Колтуклиева след падането: Истината трябва да е общовалидна

Депутати от ПБ, помогнали на Соня Колтуклиева след падането: Истината трябва да е общовалидна
Снимка: Личен архив

Даниел Парушев и Александър Нейчев са дали вода и стол на журналистката. Искат да се видят и техните камери

Депутатът от „Прогресивна България” Даниел Парушев твърди, че именно той и колегата му Александър Нейчев помогнали на журналиста Соня Колтуклиева след инцидента с НСО. Той публикува нов запис от камерите в профила си във Facebook, на който се вижда как изправят жената.

Истината трябва да е общовалидна за всеки, независимо дали е политик или журналист. И смятам, че именно тя трябва да ръководи и нашите действия, и публичните ни позиции. Вчера вечерта на излизане от офиса на „Прогресивна България“ с колегата Александър Нейчев видяхме, че г-жа Колтуклиева е на земята. Двамата заедно отидохме при нея, за да проверим какво се е случило и какво е състоянието ѝ. Лично й помогнах да се изправи, след което я настанихме на стол и ѝ дадохме вода, докато пристигне линейката”, написа той.

По думите му е категорично невярно, че от партията не са проявили човечност, както и че не са помогнали на Соня Колтуклиева.

„Камерите на офиса на „Прогресивна България“ ясно показват какво се случи след инцидента и нашата реакция и призовавам фактите да бъдат уважавани”, настоя той.

Случаят се разигра пред централата на „Прогресивна България“, където Соня Колтуклиева очаквала председателя на парламента, за да ѝ зададе въпрос. На разпространените видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на служебния автомобил, в който се намира Михаела Доцова. Секунди по-късно служител на НСО я избутва и тя пада по гръб на тротоара.

След случилото се Колтуклиева потърси медицинска помощ във Военномедицинската академия. По-късно беше приета в болница „Света София“, откъдето съобщи, че изпитва силни болки и получава обезболяващи медикаменти. По думите ѝ лекарите трябва да преценят дали е необходима операция на рамото.

Журналистката даде показания пред Военно-апелативната прокуратура и разказа подробно за случилото се. Тя твърди, че е била ударена в рамото и повалена на земята, докато е държала телефона си и е продължавала да задава въпроси.

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