Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Президентът Илияна Йотова обяви, че началникът на НСО ген. Емил Тонев е депозирал оставката си този следобед малко след 17 часа. Това тя каза в началото на разговора си в студиота на бТВ.

Повод за неговата оставка е случката от четвъртък вечерта, когато служител на НСО избутва журналистката Соня Колтуклиева пред централата на ПБ и тя пада на земята. Колтуклиева си е позволила да отвори вратата на автомобила, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

"Сега започват съгласувателните процедури с МС за освобождаване на ген. Тонев. Започва задълбочена проверка в самата служба и много държа да разкажа какво е показала тази проверка - както за инцидента с г-жа Колтуклиева, така и за това кой и как пази председателя на Народното събрание. Тече и следствие във Военна прокуратура срещу съответния охранител", заяви настоящият държавен глава.

"Към министър председателя (Румен Радев) и към Министерски съвет, аз ще изложа своите мотиви защо ще приема оставката на ген. Тонев", каза Йотова. Тя не допуска, че е възможно да не бъде приета оставката на началника на НСО.

"Очевидно е нужна голяма реформа в тази служба", каза Йотова. По думите ѝ във функциите на служителите на НСО влиза и оказване на първа помощ и как трябва да се пази и охраняваното лице, така и правата на гражданите"

"Няма оправдание за нарушенията на НСО", заяви Йотова и спомена, че тя е била жертва на подобно произшествие и припомни възрастното семейство - мъж и жена, които загинаха след катастрофа с колата на тогавашния премиер Кирил Петков.

Йотова обясни, че са обговорили грешките и пропуските на НСО. "Не бях никак доволна, защото нито охраната на председателя на Народното събрание е била както трябва, нито от това, че - в най-човешки план - има паднала на земята жена, някой трябваше да ѝ подаде ръка", заяви Йотова.