Новини
Търси
Подкаст
Политика

Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си
Снимка: БТА

Поводът е избутването на журналистката Соня Колтуклиева в четвъртък вечерта

Президентът Илияна Йотова обяви, че началникът на НСО ген. Емил Тонев е депозирал оставката си този следобед малко след 17 часа. Това тя каза в началото на разговора си в студиота на бТВ.

Повод за неговата оставка е случката от четвъртък вечерта, когато служител на НСО избутва журналистката Соня Колтуклиева пред централата на ПБ и тя пада на земята. Колтуклиева си е позволила да отвори вратата на автомобила, в който се е качила председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

"Сега започват съгласувателните процедури с МС за освобождаване на ген. Тонев. Започва задълбочена проверка в самата служба и много държа да разкажа какво е показала тази проверка - както за инцидента с г-жа Колтуклиева, така и за това кой и как пази председателя на Народното събрание. Тече и следствие във Военна прокуратура срещу съответния охранител", заяви настоящият държавен глава.

"Към министър председателя (Румен Радев) и към Министерски съвет, аз ще изложа своите мотиви защо ще приема оставката на ген. Тонев", каза Йотова. Тя не допуска, че е възможно да не бъде приета оставката на началника на НСО.

"Очевидно е нужна голяма реформа в тази служба", каза Йотова. По думите ѝ във функциите на служителите на НСО влиза и оказване на първа помощ и как трябва да се пази и охраняваното лице, така и правата на гражданите" 

"Няма оправдание за нарушенията на НСО", заяви Йотова и спомена, че тя е била жертва на подобно произшествие и припомни възрастното семейство - мъж и жена, които загинаха след  катастрофа с колата на тогавашния премиер Кирил Петков. 

Йотова обясни, че са обговорили грешките и пропуските на НСО. "Не бях никак доволна, защото нито охраната на председателя на Народното събрание е била както трябва, нито от това, че - в най-човешки план - има паднала на земята жена, някой трябваше да ѝ подаде ръка", заяви Йотова. 

Още по темата

Служителят, повалил Колтуклиева, бил футболен съдия, назначен с протекции в НСО

Служителят, повалил Колтуклиева, бил футболен съдия, назначен с протекции в НСО

ГЕРБ-СДС: ПБ разграничават ли законността на действията на НСО и отговорността на Доцова

ГЕРБ-СДС: ПБ разграничават ли законността на действията на НСО и отговорността на Доцова

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ГЕРБ-СДС: ПБ разграничават ли законността на действията на НСО и отговорността на Доцова

ГЕРБ-СДС: ПБ разграничават ли законността на действията на НСО и отговорността на Доцова

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Димитър Стоянов: Активирали сме всички възможности за охрана на Черно море

Водещи

Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Президентът: Михаела Доцова не може да нарежда на НСО

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

Георги Костадинов: В Европа не сме само за присъствие

  • Преди 4 минути
Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

Търговци в Брюксел барикадират магазините си срещу грабежи

  • Преди 14 минути
ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

ПСЖ отново ще играе в деня на церемонията за „Златната топка“

  • Преди 22 минути
Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

Полиция, бронирани машини и водни оръдия: Френските власти се готвят за протестите утре

  • Преди 28 минути
Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

Мицкоски пак се заяде: Паметта ни не е подчинена на Източния съсед

  • Преди 40 минути
Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

Левандовски подкрепи Ямал за „Златната топка“, но посочи още двама фаворити

  • Преди 40 минути
Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

Какво ще носим тази есен? Цветовете и дрехите, които определят стила през 2026 г.

  • Преди 45 минути
Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

Карик след кошмара срещу Комо: Беше неприемливо

  • Преди 56 минути
Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Илияна Йотова: Началникът на НСО депозира оставката си

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

Белия дом: Мелания Тръмп договори локално примирие между Русия и Украйна

  • Преди 1 час
Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

Гюров към Радев: Защо воювате с евродепутатите, вместо да защитавате България?

  • Преди 1 час
ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

ПП: Михаела Доцова да подаде оставка, но не под натиск

Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

Румънските власти заловиха 24 дрона в български микробус

  • Преди 1 час
Виктория Пилзен се извини на феновете си след „синята“ инвазия

Виктория Пилзен се извини на феновете си след „синята“ инвазия

  • Преди 1 час