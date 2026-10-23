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Служителят, повалил Колтуклиева, бил футболен съдия, назначен с протекции в НСО

Служителят, повалил Колтуклиева, бил футболен съдия, назначен с протекции в НСО
Снимка: БТА

От БОЕЦ припомнят, че самата Колтуклиева преди е оправдавала агресията към граждани

Гражданско сдружение БОЕЦ твърди, че служителят, ударил журналистката Соня Колтуклиева, е бивш футболен съдия, разследван за тежко престъпление и назначен с протекции на съпругата на премиера Десислава Радева в НСО.

Ето публикацията на БОЕЦ: 

"ОФИЦЕРЪТ ОТ НСО, който блъсна Колтуклиева, се казва Мартин Варадинов от Перник. Бивш футболен съдия. Според източниците на БОЕЦ в НСО, срещу него е имало досъдебно производство за тежко криминално престъпление преди години. Според други наши източници в прокуратурата, преди да постъпи в НСО (назначен с помощта на Десислава Радева и Тонев) е кандидатствал в Бюрото за защита на свидетелите, но е отхвърлен. Негов пряк ръководител е полковник Тодор Василев, по професия начален педагог.
 
БОЕЦ питаме: генерал Емил Тонев, шеф на НСО, близък ли е с Мартин Варадинов? Мартин Варадинов има ли роднинска връзка с Десислава Радева? Пореден гаф за генерал Тонев - единственият шеф на специална служба без нито ден оперативен опит.
До скоро господарите на Колтуклиева Борисов и Пеевски, правеха същото. Стотици пребити граждани и журналисти по време на тяхното управление. И тя много им се радваше. Сега копоите на Радев го правят. Самата Колтуклиева отдавна не е журналист, защото слугинажът не е журналистика. Това не означава, че тези свинщини трябва да продължават!
Радев, Пеевски и Борисов се давят взаимно в собствената си кочина. И слугите им също!
НЕЗАБАВНО ОСТАВКА НА ТОНЕВ, ВАСИЛЕВ, ВАРАДИНОВ И ДОЦОВА!
А Колтуклиева да си гледа пенсията. Народът има една приказка "отрови се от собствената си отрова"... 

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