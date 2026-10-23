Инцидентът със Соня Колтуклиева: Служителят на НСО е задържан

Служителят на Националната служба за охрана (НСО), замесен в инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, е бил отведен с белезници от Военна полиция след разпит. От НСО потвърдиха пред NOVA, че охранителят се е явил доброволно, за да даде показания. По случая е образувано досъдебно производство.

След като прекара около два часа и половина във Военно-апелативната прокуратура, Соня Колтуклиева разказа пред журналисти подробности за случилото се и за здравословното си състояние.

„Задържаха служителя на НСО, който ме бутна. Образуваха досъдебно производство“, заяви тя.

Колтуклиева: Бях с телефон, не с оръжие

Инцидентът стана пред централата на „Прогресивна България“, когато журналистката се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как Колтуклиева отваря вратата на автомобил от охранителния конвой. При последвалата намеса на служител на НСО тя е избутана и пада на земята.

Според журналистката действията на охранителя са били прекомерни.

„Той го направи със засилване. Аз бях с телефон в ръка, не с оръжие. Какво можех да направя на председателя на Народното събрание? Можеха да ме хванат, можеха да застанат между нас. Не беше необходимо да се стига дотук“, коментира Колтуклиева.

Тя отхвърли твърденията, че е провокирала ситуацията, и заяви, че единствената ѝ цел е била да получи отговори на журналистическите си въпроси.

Журналистката съобщи за фрактура на рамото

След падането Колтуклиева е била откарана във Военномедицинска академия, където са ѝ направени медицински прегледи и изследвания.

По думите ѝ лекарите са установили фрактура на рамото, а болката е толкова силна, че ръката ѝ не е могла да бъде обездвижена с шина.

„Направиха ми някъде около шест снимки – на главата, на врата, на прешлените, на вътрешните органи, на краката, на всичко. Но документите са във Военната прокуратура“, обясни тя.

Журналистката заяви, че възнамерява отново да потърси медицинска помощ.

От ВМА потвърдиха, че са извършени необходимите прегледи и манипулации, след което Колтуклиева е освободена за домашно лечение. От лечебното заведение не предоставиха подробности за състоянието ѝ заради изискванията за защита на медицинската информация.

Михаела Доцова се срещна с Колтуклиева и изрази съжаление

След инцидента председателят на Народното събрание Михаела Доцова потърси лична среща с журналистката.

Първоначално тя отишла във ВМА, но след като разбрала, че Колтуклиева вече е напуснала болницата, се срещнала с нея в сградата на Военната прокуратура. На срещата присъствал и Антон Кутев.

Доцова определила случилото се като „абсолютно недопустимо“ и изразила съжаление.

Пред медиите Колтуклиева обаче заяви, че се е усъмнила в искреността на извинението.

„Тя изказа съжаление за случилото се, но се оправда, че се е стресирала, защото видяла само мен отвън. Казах ѝ да напусне, усъмних се в искреността ѝ“, разказа журналистката.

Самата Доцова обясни, че се е уплашила, когато вратата на автомобила ѝ била отворена. По думите ѝ охранителите затворили вратата, а тя не е видяла как точно се е развила ситуацията след потеглянето на колата.

Председателят на парламента подчерта, че НСО работи по собствени правила и протоколи и тя няма правомощия да разпорежда действия на служителите. Въпреки това настоя за пълно изясняване на случая.

НСО разпореди проверка, политически партии поискаха оставки

Националната служба за охрана обяви, че е започнала незабавна и щателна проверка на действията на своите служители.

От институцията увериха, че при установени нарушения ще бъдат предприети строги мерки. За инцидента е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

Същевременно НСО подчерта необходимостта от спазване на мерките за сигурност около охраняваните лица.

Случаят предизвика реакции от различни политически сили.

Президентът Илияна Йотова определи действията на охранителя като „недопустими и прекомерни“ и поиска спешна проверка.

От ГЕРБ-СДС настояха за оставката на Михаела Доцова. Подобни искания отправиха лидерът на ДПС Делян Пеевски и заместник-председателят на парламента Атанас Атанасов.

Пеевски поиска и освобождаването на началника на НСО Емил Тонев.

От „Да, България“ призоваха службата да поднесе извинение, а Ивайло Мирчев осъди употребата на физическа сила срещу журналистката.

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи инцидента като „пълно самозабравяне“.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов също осъди случилото се и поиска политическа отговорност.

„Всеки един от вас може да бъде подложен на тази агресия“

След разпита Соня Колтуклиева настоя за промяна в отношението на охранителните служби към журналистите и гражданите.

„Всеки един от вас би могъл да бъде подложен на тази агресия. Защо? Аз какво ще направя на председателя на Народното събрание? Трябва нещо да се промени – законът, поведението“, заяви тя.

Журналистката съобщи още, че е получила множество обаждания от публични личности след инцидента, сред които Илияна Йотова, Кирил Вълчев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов, Слави Трифонов и Тошко Йорданов.

Разследването трябва да установи дали при намесата на служителя на НСО е имало превишаване на правомощията и неправомерна употреба на физическа сила.