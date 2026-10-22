Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

На 28 август 2026 г. журналистката и гражданска активистка Гергана Петрова беше задържана от полицията по време на посещение на премиера Румен Радев и трима министри в община Струмяни, пострадала от тежки наводнения. Петрова участвала като доброволец в разчистването на щетите и се опитала да заснеме правителствената делегация. Според нейната версия служители на Националната служба за охрана (НСО) започнали да я избутват, въпреки че се намирала на разстояние от премиера.

На 22 октомври, почти 2 месеца по-късно, ставаме свидетели на дежа вю. Журналистката Соня Колтуклиева беше бутната на земята от охрана на НСО, този път пазещ председателя на парламента Михаела Доцова.

При случая с Петрова от НСО обясниха, че жената многократно се опитала да навлезе в охраняваната зона и не изпълнила разпорежданията на служителите. Затова било поискано съдействие от МВР за установяване на самоличността ѝ. Полицаите я отвели с белезници, а кадри от задържането предизвикаха широк обществен отзвук.

Към момента за случая "Колтуклиева" от НСО само са стартирали проверка.

Случаят от Струмяни обаче доведе до кадрови последици в МВР. Вътрешният министър Иван Демерджиев освободи директора на полицията в Благоевград Илия Тупаров и разпореди проверка. Демерджиев определи задържането като неправомерно, като посочи, че не са били налице законови основания за него. Той съобщи също, че участвалите полицаи не са носили задължителните за подобни ситуации бодикамери.

Премиерът Румен Радев също разпореди проверка на действията на НСО и МВР. Случаят предизвика реакции от политически партии и организации, които поискаха изясняване на основанията за използваната сила и поставянето на белезници.

Какво ще стане след инцидента с Колтуклиева предстои да стане ясно.