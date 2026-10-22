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След инцидента с Колтуклиева от ВМА заявиха, че е освободена за домашно лечение

След инцидента с Колтуклиева от ВМА заявиха, че е освободена за домашно лечение

По-рано беше съобщено, че Соня Колтуклиева може да бъде хоспитализирана

"Във връзка с постъпили множество запитвания от представители на средствата за масова информация Ви уведомяваме, че в Спешното отделение на Военномедицинска академия (ВМА) е постъпил пациент, представител на журналистическата гилдия, на когото са извършени необходимите медицински прегледи, консултации и манипулации с цел установяване на здравословното му състояние. След приключването им пациентът е освободен за домашно лечение. 

Обръщаме внимание, че информацията относно здравословното състояние на пациента представлява специална категория лични данни и е обект на медицинска тайна, поради което не може да бъде предоставяна или разпространявана без наличието на изрично съгласие от негова страна."

Журналистката на ПИК Соня Колтуклиева беше грубо изблъскана от охранител на НСО. Сцената се разигра пред централата на "Прогресивна България" в центъра на София.

При опит да зададе въпрос на председателя на парламента Михаела Доцова, Колтуклиева се приближава с телефона си към колата на Доцова. На видеото се чува, че журналистката задава няколко пъти въпроса защо е саботирано изслушването в НС относно помилванията на Илияна Йотова на "Петричкия Ескобар".

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