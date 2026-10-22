НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка

Националната служба за охрана (НСО) разпореди незабавна и щателна проверка след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева от информационна агенция ПИК. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на службата.

Проверката ще обхване действията на служителите по сигурността по време на мероприятие, на което са присъствали охранявани от НСО лица.

От службата посочват, че са се запознали с видеозаписите, разпространени от ПИК и други медии, които показват развитието на инцидента.

"При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки", заявяват от НСО.

Инцидентът стана по-рано днес, когато журналистката Соня Колтуклиева се опита да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. При сблъсък със служител на охраната тя падна на земята, а случаят предизвика реакции от политически представители.

Същевременно от НСО призовават да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица.

Оттам напомнят, че опитите за нарушаване на тази неприкосновеност налагат действия от страна на служителите на НСО в съответствие със закона.

Ръководството на службата уверява, че са предприети всички необходими действия за пълното изясняване на обстоятелствата около случая.

Към момента не се съобщава за установени нарушения или наложени дисциплинарни наказания.