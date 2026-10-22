Новини
Търси
Подкаст
Общество

НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка

НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка
БТА

От службата заявиха, че ще предприемат най-строги мерки, ако бъдат установени действия на охранителите, които не съответстват на ситуацията

Националната служба за охрана (НСО) разпореди незабавна и щателна проверка след инцидента с журналистката Соня Колтуклиева от информационна агенция ПИК. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на службата.

Проверката ще обхване действията на служителите по сигурността по време на мероприятие, на което са присъствали охранявани от НСО лица.

От службата посочват, че са се запознали с видеозаписите, разпространени от ПИК и други медии, които показват развитието на инцидента.

"При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки", заявяват от НСО.

Инцидентът стана по-рано днес, когато журналистката Соня Колтуклиева се опита да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова. При сблъсък със служител на охраната тя падна на земята, а случаят предизвика реакции от политически представители.

Същевременно от НСО призовават да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица.

Оттам напомнят, че опитите за нарушаване на тази неприкосновеност налагат действия от страна на служителите на НСО в съответствие със закона.

Ръководството на службата уверява, че са предприети всички необходими действия за пълното изясняване на обстоятелствата около случая.

Към момента не се съобщава за установени нарушения или наложени дисциплинарни наказания.

Още по темата

Журналистката на ПИК Соня Колтуклиева във ВМА след грубо изблъскване от охранител на НСО

Журналистката на ПИК Соня Колтуклиева във ВМА след грубо изблъскване от охранител на НСО

Бойко Борисов след инцидента с Колтуклиева: Оставка!

Бойко Борисов след инцидента с Колтуклиева: Оставка!

Гюров поиска оставката на шефа на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Гюров поиска оставката на шефа на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

Мирчев за инцидента със Соня Колтуклиева: Не може да посягаш на жена!

Мирчев за инцидента със Соня Колтуклиева: Не може да посягаш на жена!

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

Възстановиха движението по АМ "Струма" към София

Възстановиха движението по АМ "Струма" към София

Прокурор Петрова: Има твърде много индикации за зависимости в съдебната система

Прокурор Петрова: Има твърде много индикации за зависимости в съдебната система

Водещи

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

Най-важното от България на 22.10.2026 г.

  • Преди 13 минути
Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

Два месеца след инцидента с Гергана Петрова в Струмяни: НСО пак стъпи "на криво" с журналистка

  • Преди 21 минути
Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

Оставиха в ареста кметовете на Белица и Сунгурларе

  • Преди 24 минути
Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

Белград се изпълни със стотици хиляди студентски привърженици: Вучич е изправен пред най-тежкия си изборен тест

  • Преди 39 минути
ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламента след инцидента със Соня Колтуклиева

  • Преди 44 минути
Пеевски поиска отстраняването на Доцова и оставката на шефа на НСО след инцидента с Колтуклиева

Пеевски поиска отстраняването на Доцова и оставката на шефа на НСО след инцидента с Колтуклиева

  • Преди 46 минути
След инцидента с Колтуклиева от ВМА заявиха, че е освободена за домашно лечение

След инцидента с Колтуклиева от ВМА заявиха, че е освободена за домашно лечение

  • Преди 47 минути
ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд

ЦСКА измъкна драматично 2:2 срещу Нордселанд

  • Преди 53 минути
Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

Йотова осъди действията на НСО срещу Соня Колтуклиева: Подобно поведение е неприемливо

  • Преди 56 минути
На живо: ЦСКА изравнява минути преди края

На живо: ЦСКА изравнява минути преди края

  • Преди 1 час
НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка

НСО с първа реакция след инцидента с Колтуклиева: Започва щателна проверка

  • Преди 1 час
Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

Георги Лозанов: Свободата изисква талант, а изкуството създава спасителни утопии

  • Преди 1 час
Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието трябва да избере ново бъдеще

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който желанието трябва да избере ново бъдеще

  • Преди 1 час
На живо: Нордселанд обърна резултата в своя полза

На живо: Нордселанд обърна резултата в своя полза

  • Преди 1 час