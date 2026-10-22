Асен Василев след инцидента с Колтуклиева: Пълно самозабравяне! Държавата не е тяхна

"Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!" Това написа съпредседателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев във Фейсбук по повод инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше блъсната от служител на Националната служба за охрана (НСО).

Случаят се разигра пред централата на "Прогресивна България" в София, където Колтуклиева се опитала да зададе въпроси на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Таралеж припомня, че журналистката се приближава до автомобила на Доцова и прави опит да отвори вратата му. В този момент служител на охраната я отблъсква, вследствие на което тя пада на земята.

След инцидента Колтуклиева е откарана за медицинска помощ. Според медийни публикации тя е пострадала при падането.

С реакцията си Асен Василев отправи критика към управляващите, като свърза случилото се с предстоящия в неделя изборен вот и призова гражданите да покажат, че държавата принадлежи на тях, а не на хората във властта.

Инцидентът предизвика реакции и от други политически представители.

Андрей Гюров поиска оставката на директора на НСО ген. Емил Тонев.

Ивайло Мирчев осъди действията на охранителя и настоя за обяснения и поемане на отговорност от службата.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също призова за оставка, като определи случилото се като срамно.

Случаят повдигна въпроси за действията на държавната охрана при контакт с журналисти и за отговорността на институциите при подобни инциденти.