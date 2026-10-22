Пеевски поиска отстраняването на Доцова и оставката на шефа на НСО след инцидента с Колтуклиева

Лидерът на ДПС Делян Пеевски призова премиера Румен Радев незабавно да отстрани Михаела Доцова от поста председател на Народното събрание, а президента Илияна Йотова - да освободи директора на Националната служба за охрана (НСО) ген. Емил Тонев. Исканията му са по повод инцидента с журналистката Соня Колтуклиева, която беше блъсната от служител на НСО.

Позицията беше разпространена от пресцентъра на ДПС.

"Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта", заявява Пеевски, като обвинява служителя на НСО в грубо отношение към журналистката.

Според него след инцидента Колтуклиева е останала да лежи на тротоара, докато председателят на парламента Михаела Доцова и придружаващите я лица са продължили по пътя си, без да ѝ обърнат внимание.

"Тази сцена казва всичко за премиера Румен Радев и неговата политическа върхушка. Позор!", заявява лидерът на ДПС.

Пеевски отправя критики към министър-председателя и настоява за незабавна реакция по отношение на председателя на Народното събрание.

"И сега единственият ход на Радев е незабавно да свали от най-високата позиция в държавата фаворитката си Доцова! Защото тя е срам за парламентаризма и демокрацията!", се посочва в позицията.

Лидерът на ДПС настоява и за освобождаването на директора на НСО Емил Тонев, като отправя призив към президента Илияна Йотова.

Според Пеевски държавният глава трябва да реагира на случилото се, особено предвид професионалния ѝ опит като журналист.

Той критикува Йотова за липсата на публична реакция към момента на разпространяване на позицията и заявява, че тя трябва да прояви нетърпимост към подобни действия.

По-рано Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите, участвали в инцидента. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

От НСО заявиха, че при установяване на действия, които не съответстват на необходимостта в конкретната ситуация, ще бъдат предприети най-строги мерки.

Службата същевременно призова за зачитане на неприкосновеността на охраняваните лица и напомни, че при опити за нарушаването ѝ служителите са длъжни да действат съгласно закона.