Експерт по сигурността за инцидента с Колтуклиева: Каскадни грешки на НСО и прекомерна употреба на сила

Поредица от сериозни пропуски в действията на охранителния екип на НСО са довели до инцидента с журналистката Соня Колтуклиева. Това заяви експертът по национална сигурност доц. Милен Иванов в ефира на БНР. Според него служителите са допуснали нарушения на основни охранителни процедури, а последвалата физическа намеса срещу журналистката е била прекомерна.

Доц. Иванов, който е бивш заместник-ректор на Академията на МВР, коментира видеозаписа от инцидента, при който Колтуклиева беше избутана от служител на Националната служба за охрана и падна на земята.

По думите му отговорността за допуснатите пропуски трябва да се търси в действията на охранителите и ръководителя на екипа, а не на охраняваното лице – председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

„Вратата е трябвало да бъде заключена веднага“

Според експерта първият сериозен пропуск е свързан с организацията на потеглянето на автомобила, превозващ председателя на парламента.

Той обясни, че след качването на охраняваното лице и подаването на команда за потегляне шофьорът трябва да заключи вратите на автомобила.

„Тука е каскадна грешка, каскадни грешки от страна на охраната и ръководителя на охранителния екип“, посочи доц. Иванов.

По думите му вторият пропуск е допуснат от служителя, който е трябвало да осигурява безопасността при вратата на автомобила.

Охранителят е напуснал позицията си твърде рано, което е позволило на журналистката да достигне до дръжката и да отвори вратата.

„Това е груба грешка. Той трябва да се махне в момента, когато охраняемото лице е в безопасност и автомобилът е тръгнал“, обясни експертът.

„Охранителят осъзна грешката си и реагира непрофесионално“

Доц. Иванов коментира и действията на служителя, който избутва журналистката.

Според него от видеозаписа не може категорично да се установи дали охранителят е залитнал, или поведението му е резултат от недостатъчна подготовка.

Експертът обаче е категоричен в оценката си за последствията от физическата намеса.

„Това е просто прекомерна сила в случая. Но според мен това е в резултат на проблеми в моториката на движението на охранителя и охранителните процедури“, заяви той.

По негово мнение служителят вероятно е осъзнал, че е допуснал сериозен пропуск, и е реагирал прибързано в опит да овладее ситуацията.

Доц. Иванов допуска, че притеснението от евентуално наказание също може да е повлияло на поведението му.

Охранителят е бил длъжен да окаже първа помощ

Експертът обърна специално внимание и на действията след падането на Соня Колтуклиева.

Според него служителят на НСО е имал професионално задължение да провери състоянието на пострадалата и при необходимост да ѝ окаже първа долекарска помощ.

„По закон неоказването на първа помощ на лице в безпомощно състояние е престъпление. Ако вие сте го причинили, тогава просто това си е задължение“, подчерта доц. Иванов.

Той посочи, че ако състоянието на пострадалия надхвърля възможностите на служителя да помогне, охранителят трябва незабавно да потърси съдействие на телефон 112 и да изчака пристигането на медицински екип.

Според експерта прокуратурата трябва да установи дали в конкретния случай става въпрос за небрежност при изпълнение на служебните задължения, или за самонадеяно поведение.

„Един инцидент не бива да се прехвърля върху цялата НСО“

Въпреки критиките към действията на конкретния охранителен екип, доц. Иванов предупреди, че не е правилно по един случай да се правят генерални заключения за работата на Националната служба за охрана.

Той припомни, че ограничаването на достъпа и движението на лица около охранявани държавни представители е сред законовите правомощия на службата.

„Виждаме инцидент, в който има очевидно непрофесионални действия, но това не бива да се прехвърля върху дейността на цялата служба“, заяви експертът.

По думите му охранителите редовно се сблъскват с подобни ситуации, а правилното прилагане на установените процедури е от решаващо значение за предотвратяване на инциденти.

Какво се случи със Соня Колтуклиева?

Инцидентът стана пред централата на „Прогресивна България“, когато журналистката се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространени в социалните мрежи кадри се вижда как Колтуклиева отваря вратата на автомобил от охранителния конвой, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

Журналистката потърси медицинска помощ във Военномедицинска академия, като впоследствие съобщи, че е получила фрактура на рамото.

По случая беше образувано досъдебно производство, а служителят на НСО беше отведен с белезници от Военна полиция след разпит.

От Националната служба за охрана обявиха проверка на действията на своите служители, а инцидентът предизвика реакции и искания за поемане на отговорност от представители на различни политически сили.