Журналисти, политици и общественици се обединиха в защита на Соня Колтуклиева

Инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята при намеса на служител на Националната служба за охрана (НСО), предизвика вълна от политически и обществени реакции. Представители на различни политически сили, журналисти и обществени личности осъдиха случилото се, като част от тях поискаха оставки и поемане на отговорност.

Доцова: Стреснах се, когато Колтуклиева отвори вратата на автомобила

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова изрази дълбоко съжаление за инцидента и заяви, че ще настоява директорът на НСО да предприеме възможно най-строгите мерки. Тя обясни, че лично е потърсила журналистката и е отишла до Военномедицинска академия, за да разговаря с нея, но впоследствие разбрала, че Колтуклиева вече не е там.

"Когато аз влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата, от което аз се стресирах. Колегите излязоха и затвориха вратата, при което колата тръгна", разказа Доцова.

По думите ѝ тя не е видяла какво се е случило след потеглянето на автомобила и е научила подробностите за състоянието на журналистката по-късно от медиите.

"Специално исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това е абсолютно недопустимо", заяви председателят на парламента.

Доцова подчерта, че служителите на НСО действат по собствени протоколи и тя не определя конкретните им действия. Настоя и за пълно изясняване на случая

Йотова осъди действията на НСО, ГЕРБ поиска оставката на Доцова

Президентът Илияна Йотова определи реакцията на служителя на НСО като недопустима и прекомерна.

"Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си", заяви държавният глава.

Йотова настоя за спешно представяне на доклада от назначената проверка и поемане на отговорност при установени нарушения.

От ГЕРБ-СДС поискаха оставката на председателя на парламента Михаела Доцова, като определиха липсата на видима загриженост към пострадалата журналистка като несъвместима с отговорностите на заемания пост.

"Който бяга от отговорност, няма място начело на българския парламент!", заявиха от партията.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов също реагира остро.

"Срамота! Не е за аматьори и тази работа! Блъскай и разчиствай всеки, който пита?! Оставка!", написа той във Facebook.

Деница Сачева също коментира случилото се, като постави акцент върху човешкото отношение към пострадалата журналистка.

"Може да е неудобен журналист, да те дразни с въпросите си. Но когато пред теб има паднал и пострадал човек, вече няма значение какво те е питал. В този момент не се проверява колко власт имаш, а колко човечност ти е останала", заяви тя.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също поиска политическа отговорност след инцидента. Той призова премиера Румен Радев незабавно да отстрани Михаела Доцова от председателския пост в парламента, а президента Илияна Йотова – да освободи директора на НСО Емил Тонев.

"Тази вечер видяхме най-грозното лице на властта", заяви Пеевски, като разкритикува факта, че журналистката е останала на земята, докато председателят на Народното събрание и охраната ѝ са напуснали мястото.

"Тази сцена казва всичко за премиера Румен Радев и неговата политическа върхушка. Позор!", заяви още лидерът на ДПС.

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов също реагира остро на инцидента със Соня Колтуклиева, като поиска оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и разформироването на НСО.

"Случилото се днес със Соня Колтуклиева не е просто отвратително, то е толкова гнусно и е показателно за това какво означава да си се самозабравил, преял с власт и човек без капка състрадание", заяви Трифонов.

Според него е недопустимо журналистката да бъде оставена на земята, докато охранителите и председателят на парламента напускат мястото.

"Гардът от НСО трябва да бъде съден, НСО трябва да бъде разформировано, а Доцова трябва да подаде оставка. Веднага!", категоричен бе той.

Трифонов отправи критики и към националните телевизии, които според него не са обърнали достатъчно внимание на случая, като призова обществото да не допуска инцидентът да бъде забравен.

Гюров поиска оставката на директора на НСО, Василев заговори за самозабравяне

Кандидатът за президент Андрей Гюров настоя за оставката на директора на НСО ген. Емил Тонев.

"Задаването на въпроси на властта не е престъпление. То е основата на демокрацията", заяви той.

Според Гюров ръководителят на службата носи отговорност за дисциплината и професионализма на своите подчинени. Той поиска реакция както от Йотова, така и от премиера Румен Радев.

Кандев също осъди действията на НСО, като постави под въпрос професионализма на охранителния екип и липсата на оказана помощ на пострадалата журналистка.

"Професионализмът не се измерва със силата на изблъскването, а със способността да предотвратиш опасността и да овладееш ситуацията. Пропуските в охраната не се поправят с блъскане", заяви той.

Кандев попита защо е допуснато Колтуклиева да отвори вратата на автомобила и кой от служителите е оказал първа помощ след инцидента. Той потърси отговорност и от председателя на парламента Михаела Доцова и президента Илияна Йотова, като настоя за проверка на целия охранителен екип.

"Който ръководи, отговаря. Защото отговорността не приключва при служителя на улицата", подчерта Кандев.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев също осъди случилото се, като отправи и политическо послание във връзка с предстоящите президентски избори.

"Пълно самозабравяне! В неделя имаме шанс да им покажем, че държавата не е тяхна. България е ваша!", заяви Василев.

Бившият премиер Кирил Петков също осъди случилото се, въпреки критичното си отношение към журналистическите практики на Колтуклиева.

"Преди всичко трябва да сме хора. Никога не съм смятал, че Колтуклиева се държи коректно като журналист, но тук слизаме на съвсем друго ниво. Тя е жена, а и не можеш да оставиш човек да лежи на тротоара, независимо кой е той и каква е позицията ти", заяви Петко

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев също изрази възмущението си от действията на охраната.

"НСО, така не се прави! Не може да повалиш човек на земята и след това просто да го подминеш, сякаш нищо не се е случило. Не може да посягаш на жена!", написа Мирчев.

Той подчерта, че въпреки сериозните си разминавания със Соня Колтуклиева и начина ѝ на работа, употребата на сила е недопустима.

"Функцията на НСО е да пази държавата ни от враждебни атаки, а не да пази управляващите от въпроси!", заяви той, като настоя президентът Йотова да потърси отговорност.

Депутатът Елисавета Белобрадова също осъди действията на охраната, въпреки че призна, че самата Колтуклиева многократно ѝ е задавала неудобни въпроси.

"Това, което охраната причини на Соня Колтуклиева, е абсолютно скандално и неприемливо. Но това, че самата Доцова не слезе от колата да види как е човешкото същество, паднало на земята и не мърда, е абсолютна катастрофа", заяви Белобрадова.

Журналисти и обществени личности също реагираха остро

Журналистката Ружа Райчева определи случилото се като "недопустима, изключително страшна и грозна постъпка" и разкритикува поведението на Михаела Доцова.

"Не може човек да е на земята в безпомощно състояние и просто да отпрашиш, без да провериш какво става", написа тя.

Журналистката Валерия Велева отправи директен призив за оттеглянето на Михаела Доцова от председателския пост в Народното събрание.

"Г-жо, Доцова! Нямате шанс повече да сте председател на Народното събрание!", написа Велева.

Адвокатът Тодор Батков също излезе с позиция, като подчерта, че личното му отношение към журналистката не променя оценката му за случилото се.

"Няма да бъда лицемер и да осъждам насилието само когато жертвата ми е симпатична!", написа той.

Бившият министър Калоян Методиев поиска оставката на Михаела Доцова и на служителите от охранителния екип, като отправи остри критики към поведението на председателя на парламента.

Подкрепа за журналистката изрази и PR експертът Максим Бехар.

"Соня Колтуклиева, с теб съм. Груба си, напориста си, нахална си, но си професионалистка и си вършиш работата", заяви той.

Медийният експерт Иво Инджов също разкритикува остро поведението на председателя на парламента Михаела Доцова, като определи отношението ѝ като "непукистко и нехуманно". Той обаче отбеляза, че Колтуклиева е направила неправомерен опит да отвори вратата на служебния автомобил.

"Разбира се, гардът от НСО трябва да бъде уволнен, а шефовете на службата да си понесат последствията за непропорционалната употреба на сила срещу беззащитна възрастна жена", заяви Инджов. Той уточни, че позицията му не означава подкрепа за журналистиката на Колтуклиева, която според него обслужва модела "Борисов - Пеевски".

НСО назначи проверка и сезира Военната прокуратура

Междувременно Националната служба за охрана съобщи, че е разпоредена незабавна и щателна проверка на действията на служителите, участвали в инцидента. За случая е уведомена и компетентната Военна прокуратура.

От службата уточниха, че са се запознали с видеозаписите, разпространени от ПИК и други медии.

"При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки", заявиха от НСО.

Същевременно оттам призоваха да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните лица, като подчертаха, че опитите за нарушаването ѝ налагат действия от страна на служителите в съответствие със закона.