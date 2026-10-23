ГЕРБ-СДС: ПБ разграничават ли законността на действията на НСО и отговорността на Доцова

След като се запознахме с позицията на Прогресивна България (ПБ), за нас е ясно, че служителят на НСО ще е удобният бушон, който да закрие скандала. Най-същественият въпрос, който остава открит, е дали ПБ прави достатъчно ясно разграничение между законността на действията на охранителя и политическата отговорност на председателя на парламента.

Позицията на ГЕРБ за случилото се е ясна и категорична. Подобно поведение е недопустимо и несъвместимо с отговорността и авторитета на институцията и нейния председател.

Очакваме, както вече заявихме, Михаела Доцова и Прогресивна България сами да преосмислят поведението си и да поемат политическата отговорност за случилото се. Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. Защото уважението към парламента започва от тези, които го ръководят.

ПГ на ГЕРБ-СДС няма да внася подписи за искане за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.