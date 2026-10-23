ДПС поиска оставките на Михаела Доцова и шефа на НСО Емил Тонев

ДПС се присъединява към искането за оставката на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и настоява за освобождаването на началника на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев. Това обяви депутатът от партията Искра Михайлова пред журналисти в парламента.

Исканията идват след инцидента от предишния ден, при който служител на НСО блъсна журналиста Соня Колтуклиева на земята, след като тя отвори вратата на автомобила на Доцова. По-рано днес от ГЕРБ съобщиха, че събират подписи за свикване на извънредно заседание на парламента и за оставката на председателя му.

"Цялата парламентарна група на ДПС се присъединява към подписката за оставката на Михаела Доцова и настояваме и за оставката на генерал-майор Тонев, който също наруши принципите на демократичната държава", заяви Михайлова.

Минути преди брифинга на ДПС президентът Илияна Йотова съобщи, че ще поиска оставката на началника на НСО Емил Тонев. В отговор Михайлова приветства позицията на държавния глава.

"Много се радвам, че президентът Йотова сутринта, не много рано, е чула призивите от снощи", заяви депутатът.

Михайлова определи случилото се като част от тревожна тенденция към използване на насилие. Според нея дори поведението на журналистката да е противоречало на протоколите за сигурност, това не оправдава действията на служителя.

"Ние тълкуваме това, което се случи снощи, като изключително опасна тенденция за използване на насилие. Съвпада с много други моменти, за които днес няма да говорим, защото тази тема сама по себе си е много важна. Но освен това имаше два елемента в позицията на всички колеги. Единият беше, че НСО посегна на български гражданин, на жена, дори нейното поведение да е било в някакво противоречие с техни протоколи. Несъобразеното насилие е насилие и то остава насилие", коментира тя.

Сред основните критики на ДПС е и поведението на председателя на парламента, която според Михайлова не е слязла от автомобила си, за да провери какво е състоянието на Колтуклиева.

"Това, което най-много възмути всички и най-вече жените в ДПС, е, че председателят на Народното събрание Михаела Доцова избяга като последен нарушител, който блъска човек, причинява болка и вреда на човек и бяга. Качи се на колата си и избяга. Това е недопустимо", заяви Михайлова.

Тя допълни, че поведението на председателя на Народното събрание изпраща послание за отношението на институциите към гражданите.

"Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава, независимо дали това е журналист, който може би задава неудобни въпроси, или просто човек, който минава по тротоара, по който минава председателят на Народното събрание. Недопустимо. Възмутително", каза депутатът.

Според Михайлова постът на председател на Народното събрание изисква не само отговорност, но и човечност. Тя посочи, че самата тя е била охранявана от НСО и според нея охраняваното лице има възможност да реагира в подобна ситуация.

"Според ДПС Доцова просто не е достойна и не разбира какво ѝ дава тази позиция. Първо, тя ѝ дава отговорност, второ, изисква от нея чест и човечност. Нима беше толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева? Аз съм била охранявана от НСО и знам много добре, че охраняваното лице може да реагира в такива случаи. Който и каквото да казва, че това били само правилата на НСО, не е така. Тук има и човещина, а тази човещина липсва", каза Михайлова.

ДПС настоява за двете оставки като минимална последица от случая и критикува действията на служителите на НСО спрямо граждани.

"Точно заради това още снощи ние призовахме за две оставки като минимум. Първата е оставката на Михаела Доцова, а втората - на началника на генерал-майор Емил Тонев, защото е срам НСО да посяга на българските граждани", заяви депутатът.

В края на изявлението си тя постави под въпрос спазването на професионалните и моралните стандарти от служителите на службата.

"Не само да посяга, но и да ги оставя безпомощни и лежащи по тротоарите на София. Чест, достойнство, пагон. Къде отидоха? Къде са? Нима пагонът позволява това? Не", каза още Искра Михайлова.