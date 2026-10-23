Колтуклиева отново в болница: Лекарите решават дали да оперират рамото ѝ

Журналистката Соня Колтуклиева е настанена в болница „Света София“ след инцидента със служител на Националната служба за охрана (НСО). Предстои лекарите да преценят дали се налага операция на рамото ѝ, или лечението може да бъде консервативно. Това съобщи самата тя в публикация в социалните мрежи.

Колтуклиева уточнява, че е в лечебното заведение от снощи и състоянието ѝ се подобрява, но продължава да изпитва болки.

„По-добре съм, вливат ми обезболяващи, така болката става поносима“, пише журналистката.

Лекарите обсъждат операция

По думите ѝ д-р Христо Мазнейков и екипът на ортопедичното отделение трябва да вземат решение за последващото лечение на травмата.

Колтуклиева съобщава още, че е разговаряла по телефона с проф. Николай Габровски, който е заявил готовност да проследи състоянието ѝ.

„След 4-5 седмици ще трябва да направят контролен скенер, може да има скрити увреждания“, посочва тя.

Журналистката допълва, че все още не разполага с резултатите от изследванията на вътрешните си органи.

„Благодаря на Бог, че ме остави жива“

В публикацията си Колтуклиева определя случилото се като изключително тежко преживяване и отново поставя въпроса за действията на охранителите.

„Благодаря на Бог, че ме остави жива! Брутално беше това и жестоко. С какво застрашавах Михаела Доцова?! С един телефон ли?“, пише тя.

По думите ѝ кожената барета, която е носела, я е предпазила от още по-тежки последици при падането върху тротоара.

Колтуклиева отправя и критики към начина, по който служителите на НСО се отнасят към журналисти и граждани. Според нея от години има оплаквания от действията на охранители, но липсва достатъчна реакция.

„Трябва нещо да се промени!“, настоява тя.

„Няма политика в това. Трябва ни човещина“

Въпреки тежкото си състояние журналистката заявява, че възнамерява да продължи работата си след възстановяването.

„Нека се радват, че ще бъда за известно време извън строя. Но аз ще се върна“, пише Колтуклиева.

Тя благодари на всички, които са я подкрепили след инцидента, като уточнява, че в момента не е в състояние да чете съобщения или да разговаря по телефона.

„Няма политика в това. Човещина. Трябва ни човещина“, завършва публикацията си журналистката.

Инцидентът с охранител на НСО

Соня Колтуклиева пострада при инцидент пред централата на „Прогресивна България“, когато се опита да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

На разпространени видеокадри се вижда как журналистката отваря вратата на автомобила, в който се намира Доцова, след което служител на НСО я избутва и тя пада на земята.

Случаят предизвика обществена и политическа реакция, а действията на охранителния екип станаха обект на проверка.