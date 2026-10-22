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АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева
Снимка: АЕЖ

От журналистическата организация осъдиха употребата на сила и факта, че охранителите са напуснали мястото, без да окажат помощ на пострадалата

Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ) настоя за бързо и прозрачно разследване на инцидента със Соня Колтуклиева, която беше повалена на земята от служител на Националната служба за охрана (НСО).

От организацията определиха употребата на физическа сила като брутална и предупредиха, че действията на охранителя са застрашили сериозно здравето, а потенциално и живота на журналистката.

"Не по-малко укоримо е, че извършителят и колегите му напускат мястото на инцидента, без да се поинтересуват от състоянието на пострадалата, без да ѝ окажат първа помощ и без да извикат спешна помощ", посочват от АЕЖ.

Организацията настоява отговорност да понесат не само непосредствено замесеният служител, но и неговите колеги и ръководители.

От АЕЖ припомнят, че Законът за НСО задължава служителите на службата "по възможност да предприемат всички необходими мерки да не застрашават живота и здравето на гражданите".

Според организацията разпространените видеокадри показват действия, които противоречат на този принцип, независимо дали поведението на журналистката може да бъде определено като провокативно.

Асоциацията отправи критики и към председателя на Народното събрание Михаела Доцова, която е напуснала мястото с автомобила си след инцидента.

"Притеснително е, че председателката на Народното събрание Михаела Доцова не направи опит да разпореди на охранителите да останат на място и да се погрижат за пострадалата или поне да проверят състоянието ѝ", заявяват от АЕЖ.

От организацията подчертават, че въпреки многократните си критики към сензационния характер и неспазването на професионалните стандарти от медии като ПИК, в конкретния случай Колтуклиева е задавала основателен въпрос, свързан с работата на парламента.

"Вместо да отговори, народната представителка се възползва от охраната, за да се скрие в автомобила", се казва още в позицията.

Междувременно НСО съобщи, че е назначена незабавна проверка и е уведомена Военната прокуратура. От службата увериха, че при установени нарушения ще бъдат предприети най-строги мерки.

Председателят на парламента Михаела Доцова също изрази съжаление за случилото се. Тя заяви, че не е видяла какво се е случило с журналистката след потеглянето на автомобила, и обеща да настоява за строги мерки от ръководството на НСО.

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