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Членове на СЕМ осъдиха инцидента със Соня Колтуклиева

Членове на СЕМ осъдиха инцидента със Соня Колтуклиева
БТА

Някои призоваха за реална защита на журналистите

Физическите посегателства срещу журналисти са недопустими, независимо от обстоятелствата. Около тази позиция се обединиха членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) Къдринка Къдринова и д-р Симона Велева по повод инцидента между журналистката Соня Колтуклиева и служител на Националната служба за охрана (НСО). Двете изразиха позициите си в социалните мрежи, като поставиха въпроса за защитата на журналистите и свободата на словото.

„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо“

Къдринка Къдринова подчерта, че всяка форма на агресия срещу представители на медиите е неприемлива.

„Особено шокиращо е, когато посегателството е физическо, спрямо жена и е извършено от охраната на овластено лице“, написа тя във Facebook.

Членът на СЕМ отбеляза, че институциите вече са предприели действия по изясняване на случая. Според нея обаче напрегнатата предизборна обстановка допълнително засилва обществените реакции.

Къдринова предупреди, че в подобна атмосфера призивите за спазване на закона често остават на заден план.

Симона Велева: Случилото се е абсолютно недопустимо

Остра позиция изрази и д-р Симона Велева, която пожела бързо възстановяване на пострадалата журналистка.

„Беше безобразно бутането ѝ на земята и оставянето ѝ в безпомощно състояние. Независимо от провокацията и напрегнатата предизборна обстановка, ситуацията безспорно е абсолютно недопустима“, заяви тя.

Велева отбеляза, че случаят е предизвикал необичайно широко единодушие в защита на журналистическата неприкосновеност.

Според нея обществената реакция трябва да бъде последвана от конкретни действия, които да гарантират по-добра защита на работещите в медиите.

Призив за прилагане на Европейския акт за свободата на медиите

В позицията си Велева постави акцент върху Европейския акт за свободата на медиите, който предвижда мерки за защита на журналистите и техните източници, гаранции за независимостта на обществените медии и по-голяма прозрачност на медийната собственост и държавната реклама.

Европейските разпоредби са насочени и към укрепване на независимостта на националните медийни регулатори.

По думите ѝ Министерството на културата отдавна работи по законодателни промени, свързани с прилагането на новите правила. Членовете на СЕМ също са участвали в обсъждания, работни групи и подготовката на предложения.

„Ако всички, които имат така силен глас и искат да се подобри положението на журналистите и свободата на словото, са искрени в днешните си реакции, е крайно време да се постави фокус върху реални и работещи мерки“, подчерта Велева.

„Проблемите се решават чрез реални политики“

Според члена на СЕМ законодателните гаранции не могат сами по себе си да предотвратят всеки случай на физическа агресия, но са важна част от изграждането на по-сигурна среда за журналистическа работа.

„Проблемите се решават чрез реални политики и мерки и само те могат да постигнат устойчив ефект“, заяви Велева.

Позициите на двете представителки на медийния регулатор идват след инцидента, при който Соня Колтуклиева беше избутана от служител на НСО и падна на земята, докато се опитваше да зададе въпрос на председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

Случаят предизвика реакции от представители на институциите, журналистическата общност и политическите сили, а действията на охранителния екип станаха обект на проверка.

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