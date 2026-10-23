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Началникът на НСО Емил Тонев е готов да подаде оставка

Началникът на НСО Емил Тонев е готов да подаде оставка
Снимка: БТА

Решението идва, след като президентът Илияна Йотова обяви, че ще поиска освобождаването му

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) генерал-майор Емил Тонев е готов да подаде оставка от заеманата длъжност, съобщиха от службата.

По-рано днес президентът Илияна Йотова заяви, че ще поиска оставката на Тонев.

В НСО е започнала служебна проверка на действията на служителите по сигурността по време на мероприятие от 22 октомври 2026 г., в което е участвало охранявано от службата лице.

"В ход е възложената от началника на НСО служебна проверка за действията на служителите по сигурността по време на мероприятие с участието на охранявано от НСО лице на 22.10.2026 година. Част от служителите на екипа по сигурността ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката. При установена вина ще бъде наложена дисциплинарна отговорност", се посочва в прессъобщението на службата.

От НСО уточняват, че част от служителите, участвали в охраната, ще бъдат отстранени от работа до приключването на проверката, а при установяване на вина ще им бъде наложена дисциплинарна отговорност.

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