„Демократична България“ поиска оставките на председателя на парламента и началника на НСО

„Демократична България“ настоя за незабавните оставки на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и началника на Националната служба за охрана (НСО) Тонев. Повод за острата позиция на политическата формация е инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която пострада след физическа намеса на служител на НСО.

В разпространена позиция от формацията заявяват, че двамата ръководители трябва да поемат отговорност за случилото се, без да се изчакват продължителни обществени и политически дискусии.

„Днес са нужни две оставки – на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова“, се посочва в позицията.

„Проявете достойнство и напуснете“

От „Демократична България“ определят случилото се като проява на непрофесионализъм и неадекватност, която според тях е достатъчно основание за освобождаване от заеманите постове.

„Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализмът не са политическа позиция, която подлежи на дебат“, заявяват от формацията.

Според тях подаването на оставка е не само формален акт, но и признание за отговорността, която носи всеки представител на властта.

„Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече“, призовават от ДБ.

Критики към управляващите за липсата на реакция

В позицията си от „Демократична България“ отправят критики и към управляващите, които според формацията не са дали достатъчно ясна оценка на инцидента.

От ДБ определят мълчанието им като политическа позиция и го свързват с липса на отговорност.

„И това мълчание вече е позиция – израз на арогантност и самозабравяне“, се казва в декларацията.

Призив към президента Йотова да освободи началника на НСО

От политическата формация поставят въпроса и за институционалната отговорност на президента Илияна Йотова.

Според ДБ държавният глава не може да се ограничи единствено до осъждане на случилото се и изискване на доклад, а трябва да предприеме конкретни действия.

„Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес“, настояват от формацията.

В позицията се отправят критики и към Румен Радев, като от ДБ заявяват, че той също носи политическа отговорност за управленския модел и кадровите решения, утвърждавани по време на президентския му мандат.

„Високият пост не е броня срещу отговорността“

В заключение от „Демократична България“ подчертават, че заемането на висша държавна длъжност предполага по-високи стандарти на поведение и отчетност.

„Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията“, заявяват от формацията.

Според тях уважението към човешкото достойнство трябва да бъде водещ принцип при упражняването на властта, а нарушаването му изисква поемане на отговорност.

„Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!“, завършва позицията на „Демократична България“.