Новини
Търси
Подкаст
Политика

„Демократична България“ поиска оставките на председателя на парламента и началника на НСО

„Демократична България“ поиска оставките на председателя на парламента и началника на НСО

Повод за острата позиция на политическата формация е инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева

„Демократична България“ настоя за незабавните оставки на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и началника на Националната служба за охрана (НСО) Тонев. Повод за острата позиция на политическата формация е инцидентът с журналистката Соня Колтуклиева, която пострада след физическа намеса на служител на НСО.

В разпространена позиция от формацията заявяват, че двамата ръководители трябва да поемат отговорност за случилото се, без да се изчакват продължителни обществени и политически дискусии.

„Днес са нужни две оставки – на началника на НСО Тонев и на председателя на Народното събрание Доцова“, се посочва в позицията.

„Проявете достойнство и напуснете“

От „Демократична България“ определят случилото се като проява на непрофесионализъм и неадекватност, която според тях е достатъчно основание за освобождаване от заеманите постове.

„Няма нужда да губим обществено време в безкрайни дискусии дали трябва да си тръгнат. Неадекватността и непрофесионализмът не са политическа позиция, която подлежи на дебат“, заявяват от формацията.

Според тях подаването на оставка е не само формален акт, но и признание за отговорността, която носи всеки представител на властта.

„Проявете достойнство и напуснете. Не лъжете и не увъртайте повече“, призовават от ДБ.

Критики към управляващите за липсата на реакция

В позицията си от „Демократична България“ отправят критики и към управляващите, които според формацията не са дали достатъчно ясна оценка на инцидента.

От ДБ определят мълчанието им като политическа позиция и го свързват с липса на отговорност.

„И това мълчание вече е позиция – израз на арогантност и самозабравяне“, се казва в декларацията.

Призив към президента Йотова да освободи началника на НСО

От политическата формация поставят въпроса и за институционалната отговорност на президента Илияна Йотова.

Според ДБ държавният глава не може да се ограничи единствено до осъждане на случилото се и изискване на доклад, а трябва да предприеме конкретни действия.

„Ако ръководството на НСО не може да гарантира професионализъм, мярка и уважение към човешкото достойнство, президентът Йотова трябва да поеме институционалната си отговорност и да освободи началника на НСО, ако той не си тръгне сам още днес“, настояват от формацията.

В позицията се отправят критики и към Румен Радев, като от ДБ заявяват, че той също носи политическа отговорност за управленския модел и кадровите решения, утвърждавани по време на президентския му мандат.

„Високият пост не е броня срещу отговорността“

В заключение от „Демократична България“ подчертават, че заемането на висша държавна длъжност предполага по-високи стандарти на поведение и отчетност.

„Самозабравила се власт не може да осигури единството на нацията“, заявяват от формацията.

Според тях уважението към човешкото достойнство трябва да бъде водещ принцип при упражняването на властта, а нарушаването му изисква поемане на отговорност.

„Тръгвайте си. И не чакайте повече. Подайте оставките си!“, завършва позицията на „Демократична България“.

Още по темата

АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

АЕЖ поиска отговорност от НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Колтуклиева отново в болница: Лекарите решават дали да оперират рамото ѝ

Колтуклиева отново в болница: Лекарите решават дали да оперират рамото ѝ

Тръмп: Със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин

Тръмп: Със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

Гълъб Донев: Данъчната политика трябва да подкрепя семействата, но и да гарантира финансова дисциплина

ГЕРБ събра 39 подписа за оставката на Михаела Доцова и извънредно заседание на парламента

ГЕРБ събра 39 подписа за оставката на Михаела Доцова и извънредно заседание на парламента

Водещи

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

ГЕРБ търсят подкрепа от другите партии за отстраняването на Доцова

  • Преди 3 минути
Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

Кристиан Димитров: Феновете ни накараха да се чувстваме като у дома

  • Преди 10 минути
Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

Румъния: Русия е по-склонна да ескалира войната, отколкото да сключи мир

  • Преди 12 минути
Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Полицията откри издирван 61-годишен мъж в Павликени

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

Илияна Йотова иска оставката на шефа на НСО Емил Тонев

  • Преди 16 минути
ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

ЦИК обяви готовност за президентските избори: Всички машини са ремонтирани, разписките ще се подпечатват

  • Преди 21 минути
Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

Рейналдо след триумфа в Пилзен: Всички бяхме герои

  • Преди 26 минути
53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

53-годишен варненец е задържан за притежание на наркотици в Шумен

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

Здравните инспекции са извършили над 7600 проверки чрез новата електронна система

  • Преди 28 минути
Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

Масирана руска атака срещу украинския град Суми, има ранени и щети по гражданска инфраструктура

  • Преди 35 минути
26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

26 задържани при мащабна полицейска акция в Софийско преди изборите

  • Преди 35 минути
74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

74-годишна жена почина, след като бе блъсната от кола във Варна

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

Мъгла, дъжд и температури около нулата в планините, условията за туризъм са неблагоприятни

  • Преди 41 минути
Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

Борнемут разби Милан, Левски е 17-и в Лига Европа

  • Преди 41 минути
19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри

19-годишен шофьор се заби в дърво в Сливенско, ранени са двама тийнейджъри