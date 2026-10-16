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Тръмп: Със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин

Тръмп: Със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин
Снимка: AP/БТА

Американският президент нарече "позор" подновяването на украинските удари по руски петролни рафинерии и обвини Киев, че повишава световните цени на петрола

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува решението на Украйна да възобнови ударите по руски петролни рафинерии, като определи действията като "позор". В интервю за американската телевизия "Нюзмакс" той отново отправи критики към украинския президент Володимир Зеленски, предаде Франс прес.

"Смятам, че това е позор", заяви Тръмп в отговор на въпрос за подновяването на атаките. По думите му Украйна разполага с други възможни цели.

Американският президент заяви, че намира Зеленски за по-труден партньор в преговорите от руския президент Владимир Путин. Според Тръмп действията на украинския лидер допринасят за повишаването на цените на петрола в световен мащаб.

"Мисля, че със Зеленски се работи по-трудно, отколкото с Путин", каза той. "Всичко, което прави" Зеленски, "е да повишава световните цени на петрола", добави американският президент.

Коментарите му идват на фона на ново напрежение между Вашингтон и Киев и на опасенията на украинската страна относно устойчивостта на американската подкрепа. В Украйна има и притеснения, че САЩ биха могли да започнат да оказват помощ на Русия.

Володимир Зеленски заяви пред вестник "Файненшъл таймс", че паузата в украинските удари по руски рафинерии е приключила. С това Киев се противопоставя на обявеното от Тръмп енергийно примирие - инициатива, за която Москва не е дала съгласието си.

Тръмп отново разкритикува атаките срещу обекти от руската петролна инфраструктура, като подчерта, че ударите по рафинерии за дизелово гориво не са от полза за международната общност.

"Когато нанасяте удари по рафинерии за дизел […], не правите услуга на света", заяви той.
Американският президент постави под съмнение и готовността на Зеленски да постигне споразумение за прекратяване на войната.

"За нас Зеленски не е подходящият човек, с когото да постигнем споразумение. Той казва, че иска споразумение, но всъщност не иска. Не го харесвам особено", отбеляза Тръмп пред "Нюзмакс".

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