Руският външен министър Сергей Лавров заяви в четвъртък, че противопоставянето на украинския президент Володимир Зеленски срещу сделката за дизел между САЩ и Русия представлява „директно“ и „грубо“ предизвикателство към американския президент Доналд Тръмп.

„Това е директно предизвикателство, и то грубо, към президента Тръмп, който активно подкрепи тази сделка и публично говори за нея повече от веднъж“, каза Лавров пред репортери след срещата на върха в Баку.

Москва се опитва да разшири разкола между Вашингтон и Киев, след като Зеленски заяви, че Украйна ще възобнови ударите по рафинерии, обвинявайки САЩ в спиране на разузнавателни данни и забавяне на Starlink, докато руският дизел започва да тече към световните пазари съгласно сделката на Тръмп.

„Сделката беше предложена, ние я подкрепихме, но г-н Зеленски каза повече от веднъж: не ме занимавайте с тази сделка за дизел, по-добре ми дайте ракети за системата Patriot, трябва да продължа да удрям руския енергиен сектор, включително петролните рафинерии“, заяви топ дипломатът на Русия.

„Мисля, че всеки вече разбира и напълно осъзнава, че подобно поведение стана обичайно за г-н Зеленски, който вярва, че целият свят му е длъжен, докато той самият не е длъжен да прави нищо за никого в замяна и не е готов за никакви конструктивни действия, които биха били наистина честни и равнопоставени“, добави той.

Коментирайки доклад на „Вашингтон Пост“ за мирен план от 4 точки на САЩ и Европа, Лавров заяви, че Русия не е получила официално предложение.

„В изтеклите информации, които видях, няма никаква идея как да се постигне дългосрочен, траен мир“, каза той.

„Ако не може да се постигне споразумение чрез преговори, въпросът ще бъде решен, както президентът Путин многократно е казвал, чрез действията на нашите въоръжени сили“, заяви Лавров, добавяйки: „Условията, които той постави за провеждане на избори, са абсолютно неприемливи. Няма да има прекратяване на огъня, за да може той да дойде на себе си и да превъоръжи Украйна.“

Както Таралеж информира по-рано днес, говорителят на Кремъм Дмитрий Песков също коментира темата, казвайки, че „украинският режим в Киев продължава да удря тези съоръжения, като по този начин, разбира се, влиза в сериозно противоречие с мирните усилия на Съединените щати и на американските преговарящи, които наистина полагат много енергични усилия по някакъв начин да стартират мирния процес“.