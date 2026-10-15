Кремъл: Ударите на Украйна по руската енергетика подкопават усилията на САЩ за мир

Кремъл заяви, че украинските атаки срещу руски енергийни обекти противоречат на усилията на САЩ за постигане на мир. Изявлението идва след нападение с дронове срещу петролна рафинерия в руския град Рязан през нощта, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира пред журналисти, че Москва никога не е приемала за сигурно, че Киев ще спазва енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица.

Украйна заяви, че е преустановила ударите по енергийни обекти за три дни в отговор на призива на Вашингтон. Киев обаче обяви, че е възобновил атаките, след като руските сили са продължили да нанасят удари по украинската енергийна инфраструктура.

Междувременно Песков съобщи, че руският дизел за износ отново започва да достига до международните пазари. По думите му това може да окаже положително влияние върху ситуацията, но няма да е достатъчно за пълното стабилизиране на енергийните пазари.

Говорителят посочи, че върху световните цени влияят множество фактори, включително ограниченията пред възможностите на Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.

Ройтерс припомня, че американският президент Доналд Тръмп е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за доставките на руско дизелово гориво на американския и международните пазари.