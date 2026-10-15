Новини
Търси
Подкаст
Свят

Кремъл: Ударите на Украйна по руската енергетика подкопават усилията на САЩ за мир

Кремъл: Ударите на Украйна по руската енергетика подкопават усилията на САЩ за мир
АР/БТА

Изявлението идва след нападение с дронове срещу петролна рафинерия в руския град Рязан през нощта

Кремъл заяви, че украинските атаки срещу руски енергийни обекти противоречат на усилията на САЩ за постигане на мир. Изявлението идва след нападение с дронове срещу петролна рафинерия в руския град Рязан през нощта, предаде Ройтерс.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира пред журналисти, че Москва никога не е приемала за сигурно, че Киев ще спазва енергийното примирие, обявено от американския президент Доналд Тръмп в края на миналата седмица.

Украйна заяви, че е преустановила ударите по енергийни обекти за три дни в отговор на призива на Вашингтон. Киев обаче обяви, че е възобновил атаките, след като руските сили са продължили да нанасят удари по украинската енергийна инфраструктура.

Междувременно Песков съобщи, че руският дизел за износ отново започва да достига до международните пазари. По думите му това може да окаже положително влияние върху ситуацията, но няма да е достатъчно за пълното стабилизиране на енергийните пазари.

Говорителят посочи, че върху световните цени влияят множество фактори, включително ограниченията пред възможностите на Русия да изнася големи количества петрол и петролни продукти.

Ройтерс припомня, че американският президент Доналд Тръмп е постигнал договореност с руския президент Владимир Путин за доставките на руско дизелово гориво на американския и международните пазари.

Още по темата

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски призова САЩ да не застават на страната на агресора

Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Защо интернетът на Starlink е толкова важен на бойното поле в Украйна?

Украйна удари руска петролна рафинерия

Украйна удари руска петролна рафинерия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Русия арестува главния редактор на опозиционен вестник

Русия арестува главния редактор на опозиционен вестник

Euronews: Румен Радев подкрепи сделката за руски дизел между Тръмп и Путин

Euronews: Румен Радев подкрепи сделката за руски дизел между Тръмп и Путин

Водещи

След ареста на бивш депутат от ДПС: ГДБОП разкри нови данни за милионната схема във ВиК

След ареста на бивш депутат от ДПС: ГДБОП разкри нови данни за милионната схема във ВиК

  • Току-що
Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

Германия осъди двама мъже за шпионаж в полза на Иран

  • Преди 1 минута
Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

Протест на КНСБ блокира центъра на София в петък: Вижте кои улици ще бъдат затворени

  • Преди 6 минути
Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Мъж от Разград получи условна присъда за притежание на кокаин за над 220 000 евро

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

Хванаха над 11 000 ментета в камион, управляван от северномакедонец

  • Преди 8 минути
Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

Валдано съсипа Винисиус след трилъра с Рома: Той е напълно изключен

  • Преди 10 минути
Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

Лавров: Отказът на Зеленски от дизеловата сделка е грубо предизвикателство към Тръмп

  • Преди 12 минути
Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

Руски дрон порази супермаркет в Одеска област, четирима души са ранени

  • Преди 15 минути
„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

„Античният град „Хераклея Синтика“ стигна до финала на европейски конкурс“

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Благомир Коцев даде на прокуратурата бившия главен архитект на Варна и шефа на строителния контрол

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

Цолов вярва в обрата: Има светлина в края на тунела

  • Преди 27 минути
България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

България не иска отпадане на единодушието при отваряне на нови преговорни глави

  • Преди 29 минути
Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

Скачат помощите при раждане на дете и майчинството за втората година

  • Преди 33 минути
Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Плоскост от строеж падна върху жена в центъра на Варна

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

Петима моряци са спасени, а седем се издирват след пожара на търговски кораб в Черно море

  • Преди 38 минути