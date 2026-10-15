Зеленски: САЩ се отдалечават от Украйна и подкрепят Русия

Украйна губи силен партньор в лицето на САЩ. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за британския журналист Пиърс Морган, коментирайки договореностите между Вашингтон и Москва за доставките на дизелово гориво, предаде Укринформ.

Зеленски определи ситуацията като тъжна, като уточни, че изразява личната си позиция. Според него Украйна постепенно губи подкрепата на САЩ, но това не е резултат от действията на Киев.

Украинският президент подчерта, че страната му не може да си позволи да проявява слабост, ако иска да продължи да съществува като независима държава. По думите му Украйна няма намерение да се отказва от родината си, тъй като залогът не е търговска сделка, а животът на хората, техните семейства и деца.

Зеленски изрази разочарование от позицията на американския президент Доналд Тръмп, като заяви, че вместо да подкрепя Украйна, той застава на страната на Русия. Според украинския държавен глава Тръмп има възможност да посредничи за прекратяване на войната, но ако иска да бъде неутрален, трябва да запази тази позиция, вместо да подкрепя една от страните в конфликта.

Зеленски смята, че съветниците на американския президент допускат грешка, но признава, че не знае кой оказва влияние върху решенията на Тръмп и го насочва към това, което той определя като погрешната страна на историята.

Въпреки критиките си към Вашингтон украинският президент отбеляза, че ситуацията не се определя единствено от личните му чувства и оценки. Той подчерта, че Украйна не може да контролира всички обстоятелства около конфликта и че основният ѝ приоритет остава оцеляването на страната.

Междувременно, със съгласието на САЩ, Русия ще достави 300 000 тона дизелово гориво на световния пазар. Според предоставената информация Москва планира впоследствие значително да увеличи обемите на износа си.