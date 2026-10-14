Зеленски нападна Кличко заради тежката ситуация в Киев

Украинският президент Володимир Зеленски отправи критики към ръководството на Киев, обвинявайки го в слаба подготовка на столицата за поредната военна зима, предава ДПА.

„Всеки жител на Киев може да види, че градът наистина не е подготвен“, заяви Зеленски в свое видеообръщение. Държавният глава поясни, че руските атаки с дронове сериозно нарушават електро- и водоснабдяването. Според него столицата изпитва сериозни затруднения и по отношение на убежищата, сигурността в училищата, защитата на критичната инфраструктура и работата на градския транспорт.

Недоволството срещу местната власт ескалира и в социалните мрежи заради честите спирания на тока след последните ракетни удари.

Зеленски подчерта, че по отношение на плановете за енергийна устойчивост преди студовете, Киев изостава значително от останалите региони в страната. Президентът не назова директно името на кмета Виталий Кличко, но настоя за незабавни решения и сподели, че вече е обсъдил ситуацията с лидерите на други области, включително с кмета на Харков.

От своя страна Кличко отхвърли обвиненията. Той напомни, че столицата е подложена на изключително масиран натиск от седмици. „Кметът на града не отговаря за противовъздушната отбрана“, подчерта той пред медиите.

Градоначалникът определи атаките срещу себе си като политически натиск върху местното самоуправление с цел неговата подмяна с по-удобен за властта човек.

Кличко увери, че прави всичко по силите си в тези тежки условия, заявявайки, че „хората ме избраха и аз правя всичко възможно в най-трудните условия, за да оправдая доверието на жителите на Киев, така че градът да продължи да функционира в ситуация на опустошителни вражески атаки.“