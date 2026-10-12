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Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие

Русия отхвърли предложението на Зеленски за 60-дневно примирие
АП/БТА

Москва иска дългосрочно мирно споразумение, а не временно спиране на огъня, заяви говорителят Дмитрий Песков

Кремъл отхвърли предложението за 60-дневно примирие, предложено от украинския президент Володимир Зеленски с цел провеждане на президентски избори в страната му. Вместо това от Москва казаха, че настояват за цялостно мирно споразумение.

„Моля, кажете на Путин – дайте ни два месеца, 60 дни на пълно примирие, 60 дни, и ние ще организираме избори“, заяви Зеленски пред предаването „This Week“ на телевизия ABC в неделя.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред журналисти в понеделник, че Русия иска дългосрочно мирно споразумение, а не временно спиране на огъня.

„В Кремъл както президентът Путин, така и служителите на други нива многократно са заявявали, че не искаме примирие“, посочи Песков. „Ние искаме дългосрочен мир и сме готови да направим всичко възможно, за да го постигнем.“

Русия отдавна оказва натиск върху Украйна да проведе избори и твърди, че отказът ѝ да направи това превръща Зеленски в нелегитимен лидер. Провеждането на избори по време на война е забранено от украинското законодателство.

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