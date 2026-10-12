Зеленски обвини Русия в нарушаване на "енергийното примирие" на Тръмп

Президентът Володимир Зеленски обвини Русия в нарушаване на енергийното примирие, обявено от Доналд Тръмп, след удар срещу топлоелектрическа централа в украинския град Харков, предава Ройтерс. Държавният глава призова Съединените щати да гарантират, че Москва спазва споразуменията.

Подложен на натиск заради високите цени на енергията преди междинните избори в САЩ следващия месец, президентът Тръмп изненада Киев и европейските му съюзници, като обяви през уикенда, че Украйна и Москва са се договорили за енергийно примирие. Той също така разкри сделка за закупуване на дизел от Русия, което предизвика гняв в Украйна.

Докато официалните лица в Киев изразиха скептицизъм относно примирието, Европейският съюз призова САЩ да запазят натиска върху Москва и одобри нови санкции, насочени срещу руския военно-промишлен комплекс.

Зеленски заяви, че все още очаква подробности за споразумението, като Киев подхожда с предпазливост към всяка сделка, която според него би могла да даде предимство на Русия, принуждавайки Украйна едностранно да спре атаките срещу руски рафинерии.

„Имаше руски нарушения на енергийното примирие, обявено от президента Тръмп“, заяви Зеленски чрез видеовръзка на конференция във Варшава.

„Очакваме подробности за условията между американците и руснаците и искаме да видим една конкретна стъпка, която американците са готови да предприемат“, каза Зеленски, който допълни, че е научил за споразумението за примирие от медиите.

„Това енергийно примирие може да проработи и да стане голяма стъпка към края на войната, ако американците наистина се намесят сега и се уверят, че руснаците го уважават.“

Зеленски отбеляза, че Украйна не е извършвала атаки срещу руски рафинерии през изминалата нощ, но даде да се разбере, че ако Русия иска Киев да преустанови тези удари, тя трябва да спре да атакува енергийната система на Украйна и критичната ѝ инфраструктура. Русия все още не е коментирала темата.