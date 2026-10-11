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Зеленски за обявеното от Тръмп примирие: Това е новина за мен

Зеленски за обявеното от Тръмп примирие: Това е новина за мен
АП/БТА

Украинският президент все пак уточни, че ако руската страна действително е приела подобен ангажимент, Украйна има готовност да се съобрази с него

Украинският държавен глава Володимир Зеленски обяви, че няма представа за постигнато „енергийно примирие“ между Киев и Москва, което по-рано беше оповестено от американския президент Доналд Тръмп.

В интервю за медийната платформа „Аксиос“ Зеленски все пак уточни, че ако руската страна действително е приела подобен ангажимент, Украйна има готовност да се съобрази с него.

Този коментар идва непосредствено след като Тръмп изненадващо публикува в социалните мрежи съобщение, че между двете воюващи страни веднага влиза в сила енергийно прекратяване на огъня, като призова споразумението да не бъде нарушавано. Тъй като Белият дом не предостави детайли за преговорите, изказването му предизвика сериозно объркване, което беше адресирано директно от украинския лидер.

„Обявеното прекратяване на огъня е новина за мен. Ако руснаците са съгласни на енергийно примирие, и Украйна е съгласна. Ако Тръмп е договорил това с Путин, моля, кажете ни кога влиза в сила примирието - ние сме готови и ще го приемем“, категоричен бе Зеленски пред „Аксиос“.

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