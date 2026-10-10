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Axios: Тръмп сключил сделката за руския дизел след шест отказа на Зеленски

Axios: Тръмп сключил сделката за руския дизел след шест отказа на Зеленски
АП/БТА

Според американски служител Вашингтон многократно е настоявал Киев да спре ударите по руски рафинерии заради ефекта им върху цените на горивата в САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да сключи сделката за доставки на руски дизел, след като украинският президент Володимир Зеленски е пренебрегнал около шест американски искания за прекратяване на атаките срещу руски петролни рафинерии. Това твърди американски служител пред Axios.

"Зеленски преценя погрешно ситуацията. Като продължи атаките срещу петролните рафинерии, той подкопа доверието, което е изградил с Тръмп през последните шест месеца", заявява служителят, цитиран от изданието.

Според информацията Тръмп е настоявал Украйна едностранно да прекрати ударите по руски рафинерии, тъй като според американската администрация те допринасят за поскъпването на горивата в САЩ.

Зеленски е предложил Киев да спре атаките, ако Москва прекрати ударите по украинската електроенергийна инфраструктура. Тръмп обаче не е приел подобно обвързване, като според американския източник не е разглеждал двата вида атаки като равностойни.

По-рано Тръмп обяви договореност с руския президент Владимир Путин за незабавна доставка на над 300 000 тона дизелово гориво от Русия за американския и световния пазар. Сделката включва и допълнителни доставки през следващите месеци.

Решението предизвика остра реакция от Киев. Зеленски определи договореността като несправедлива и заяви, че облекчаването на ограниченията върху руския енергиен сектор би могло да бъде обсъждано само като част от по-широко споразумение за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура.

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