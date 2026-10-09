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Мерц осъди посещението на бивш германски канцлер при Путин

Мерц осъди посещението на бивш германски канцлер при Путин
АР/БТА

Шрьодер ръководи германското правителство от 1998 до 2005 г.

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира остро на посещението на бившия канцлер Герхард Шрьодер в дома на руския президент Владимир Путин по повод рождения му ден. Това съобщи говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

По думите на говорителя Мерц е „дълбоко възмутен“ от визитата и определя участието на Шрьодер в празненството като „откровено неморално“.

Шрьодер ръководи германското правителство от 1998 до 2005 г., когато постът бе поет от Ангела Меркел. След края на канцлерския си мандат той се обвърза с руския енергиен сектор, като зае ръководни позиции в компании, свързани с „Газпром“.

 
 
 
 
 
 

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