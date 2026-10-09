Мерц осъди посещението на бивш германски канцлер при Путин
Шрьодер ръководи германското правителство от 1998 до 2005 г.
Германският канцлер Фридрих Мерц реагира остро на посещението на бившия канцлер Герхард Шрьодер в дома на руския президент Владимир Путин по повод рождения му ден. Това съобщи говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.
По думите на говорителя Мерц е „дълбоко възмутен“ от визитата и определя участието на Шрьодер в празненството като „откровено неморално“.
Шрьодер ръководи германското правителство от 1998 до 2005 г., когато постът бе поет от Ангела Меркел. След края на канцлерския си мандат той се обвърза с руския енергиен сектор, като зае ръководни позиции в компании, свързани с „Газпром“.