Мерц осъди посещението на бивш германски канцлер при Путин

Германският канцлер Фридрих Мерц реагира остро на посещението на бившия канцлер Герхард Шрьодер в дома на руския президент Владимир Путин по повод рождения му ден. Това съобщи говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

По думите на говорителя Мерц е „дълбоко възмутен“ от визитата и определя участието на Шрьодер в празненството като „откровено неморално“.

Шрьодер ръководи германското правителство от 1998 до 2005 г., когато постът бе поет от Ангела Меркел. След края на канцлерския си мандат той се обвърза с руския енергиен сектор, като зае ръководни позиции в компании, свързани с „Газпром“.