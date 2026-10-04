Руски дронове удариха Киев след пристигането на Мерц

Руска атака с дронове предизвика тревога в Киев часове след пристигането на германския канцлер Фридрих Мерц в украинската столица, предаде Ройтерс.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при атаката е бил поразен пътният участък на Северния мост. По думите му отломки от свален летателен апарат са паднали върху покрива на жилищна сграда.

Кличко съобщи за атака срещу Северния мост и ден по-рано.

Въздушна тревога беше обявена и в други райони на Украйна. В североизточната Сумска област местните власти съобщиха за петима ранени след руски удар с авиобомба по жилищна сграда.

Мерц пристигна в Киев с влак тази сутрин. В навечерието на визитата руското външно министерство отправи предупреждение към европейските граждани да не пътуват до Украйна и да не остават на нейна територия.

По време на посещението си германският канцлер се очаква да потвърди ангажимента на Берлин към Украйна. Сред предвидените форми на подкрепа са и дронове, предназначени за противодействие на руските безпилотни апарати.

Германия е сред държавите, които оказват най-силна подкрепа на Украйна след началото на руската инвазия.

Междувременно руското Министерство на отбраната заяви, че украинските сили са атакували цели на руска територия със стотици дронове.