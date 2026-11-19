Столичният общински съвет (СОС) одобри с голямо мнозинство два доклада за избор на нови членове в ръководствата на ключови общински дружества. Решенията бяха взети на днешното заседание на съвета, като обсъждането премина почти без изказвания, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Първият доклад предвижда избор на нови членове на съветите на директорите на "Метрополитен", "Столичен автотранспорт", "Столичен електротранспорт", "Център за градска мобилност" и "Софинвест", както и на Надзорния съвет на "Топлофикация София".

Вторият доклад обхваща ръководствата на "Софекострой", "Водоснабдяване и канализация - София", "Егида-София", "Лозана", "Спортна София-2000" и "Софийски имоти". Предвижда се и избор на управител на "Географска информационна система - София".

И двете предложения получиха широка подкрепа в общинския съвет. При едното гласуване бяха отчетени 39 гласа "за", 8 "против" и 3 "въздържал се", а при другото - 45 гласа "за", 6 "против" и 2 "въздържал се".

Въпреки значението на решенията за управлението на общинските предприятия, дебат по същество практически нямаше. Единственото изказване беше на общинския съветник Деян Николов, който отправи критика към кмета на София Васил Терзиев.

Николов постави въпроса защо столичният кмет сега подкрепя решенията на така нареченото "икономическо мнозинство" в СОС, след като в миналото е бил критичен към него.

Васил Терзиев не отговори на поставения въпрос. След краткото обсъждане общинските съветници преминаха към гласуване, а предложенията бяха приети.

Решенията засягат част от най-важните общински дружества в столицата, които управляват градския транспорт, метрото, общински имоти и други дейности, свързани с ежедневието на софиянци.