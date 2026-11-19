Треньорът на Черно море Илиан Илиев говори преди дербито срещу Спартак Варна. Той изрази надежда неговият отбор да изиграе мача повече с глава, отколкото със сърце.

"Виждам в тренировките, че футболистите тренират изключително добре, което е добре за нас. Въпросът е да го пренесем в мача. Естествено, че винаги има неизвестност преди тези мачове. Надявам се да изиграем дербито повече с глава, отколкото със сърце, както беше в предишния мач. В последните секунди ни вкараха два гола, което натежа върху цялостния облик и анализа на срещата. Важно е настроението от тренировките да го вкараме и в мача и да го изиграем много по-умно. Когато се водиш по инстинктите си, пропускаш някои важни неща", каза Илиев в предаването "Домът на футбола".

Специалистът коментира състоянието на Алекс Колев, който лекува тежка контузия, но вече е готов за игра. "Всички тренират и са здрави. Надявам се днес и Лазаров да се върне здрав. Алекс вече цяла седмица тренира с топка. Изигра около 20 минути в една двустранна игра. Със сигурност не е във физическото състояние, в което трябва да бъде, но е от тези момчета с характер, които ни липсваха в последните месеци. Той е един от лидерите на отбора и се надявам да помогне с присъствието си в съблекалнята, а ако се наложи - и на терена".

Илиев се надява футболистите му да са си взели поука от предишния мач между двата отбора, загубен с 0:3. "Нека да не говорим за традиции. Видяхте, че след 20 години загубихме, и то тежко, и това ни тежи вече толкова време. Каквото и да се случи - да победим или да загубим, акцентът винаги е върху този мач. Със сигурност, когато 20 години не си губил, на всеки му е трудно - в отбора, на феновете и на нас. Но това се е случило и трябва да си вземем поуки. И то не само като приказки, а наистина да си вземем поуките и да изиграем мача по-умно".

"Агресията си е агресия, но трябва да се играе и футбол. Казах, че трябва да изиграем умно мач. Надявам се да стане добър мач и, както на терена, да има съперничество и по трибуните, но всичко да е в духа на феърплея", добави той.