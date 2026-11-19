Янис Адетокунбо отбеляза 27 точки и бе близо до трипъл-дабъл в първия си мач срещу бившия си отбор при победата на Маями Хийт срещу Милуоки Бъкс със 137:130 в Националната баскетболна асоциация (НБА). В среща, за която "горещите" преобразиха целия си облик в чест на излизането на дългоочакваната видео игра Grand Theft Auto VI, чието действие се развива в измислен град, базиран на Маями, домакините поведоха още в първите минути и в нито един момент от двубоя не допуснаха да бъдат настигнати. В колаборация с популярния франчайз, съставът от Флорида игра под името "Вайс Сити" (б.а. препратка към града, в който се развива действието на играта), а залата беше изцяло преобразена за събитието.

Гръцкото крило на Хийт - Адетокунбо, игра за Милуоки между 2013 и 2026 година, като в това време стана шампион на НБА веднъж - през 2021-ва, а в предходните две години спечели наградата за Най-полезен играч. Това обаче не го спря да покаже най-добрата си игра срещу тима, който го избра в драфта на новобранците преди 13 години.

В последните 127 игрови минути в лигата, тимът от Флорида не е изоставал нито веднъж резултата. Тази серия започна още през втората четвърт на мача срещу Детройт Пистънс, след това срещу Хюстън Рокетс, а сега и срещу Милуоки Бъкс, а в това време "горещите" са надвкарали опонентите си с общо 45 точки. Въпреки силната заключителна четвъртина от "елените", спечелена с 44:25, съставът на Ерик Сполстра запази хладнокръвие и измъкна крайния успех.

Към 27-те си точки Адетокунбо добави 14 борби и 9 асистенции, а Маями спечели шести пореден мач, след като започна сезона с четири поредни поражения. Балансът на Хийт вече е 9:6 и тимът заема четвъртото място в Източната конференция. Съставът на Милуоки е последен с едва една победа и 14 загуби.

Бам Адебайо добави 26 точки за Маями, Дейвиън Мичъл допринесе за успеха с 24, докато Клей Томпсън наниза 4 тройки и общо 13 точки.

Кайл Кузма записа 26 точки за Бъкс, а Брейдън Бърис и Каспарас Якучонис се отчетоха с по 20.

Джоел Ембийд вкара 26 точки, Ви Джей Еджкомб добави рекордните си за сезона 24, а ЛеБрон Джеймс завърши с 22 при победата на Филаделфия 76ърс срещу Орландо Меджик със 121:116. Гостите от щата Пенсилвания се съвзеха след ранно изоставане със 17 точки и подобриха баланса си на 13:3 - най-доброто начало на сезон за тях от 26 години, когато стартираха с 14:2 и достигнаха до Финалите на НБА.

Франц Вагнер бе най-добър за Орландо с 27 точки, а тимът му водеше за 41 минути, преди да предаде водачеството в заключителната част и да загуби осмия си двубой за сезона срещу шест победи.

Далас Маверикс спечели като гост на Голдън Стейт Уориърс със 116:94, благодарение на 33 точки и 9 борби от Купър Флаг, който записа второто си най-резултатно представяне за сезона след 43 точки срещу Индиана Пейсърс преди 10 дни. Пи Джей Уошингтън допринесе за успеха с 21 точки, а Кайри Ървинг вкара 17.

За "воините", които отново бяха без звездата си Стеф Къри, Уил Ричард отбеляза 20 точки, а новобранецът Яксел Лендеборг добави 13.

Атланта Хоукс поднесе изненада като гост на Оклахома Сити Тъндър, спечелвайки срещата със 117:112 и нанасяйки четвърто поражение в последните пет мача на шампиона от 2025 година. Ониека Оконгву вкара 28 точки, Никейл Алекзандър-Уокър добави 19, а Джейлън Джонсън записа трипъл-дабъл от 16 точки, 12 борби и 11 асистенции за "ястребите".

Най-резултатен в срещата беше Шей Гилджъс-Алекзандър с 34 точки за Тъндър, Джаред Маккейн добави 18, а Айзея Хартенщайн се отчете със 17 борби.

Денвър Нъгетс преодоля изоставане от 17 точки, за да победи Бостън Селтикс със 105:101 като домакин. Никола Йокич отбеляза 24 точки, 9 асистенции и 8 борби, а Джамал Мъри допринесе с 21 точки, 7 борби и 4 откраднати топки, докато техният отбор се възползва от серия от 20:4 в третата четвърт, за да заличи голяма част от пасива си от преди полувремето.

"Келтите" загубиха поредни двубои от редовния сезон за пръв път от март, а въпреки че Джейсън Тейтъм записа 24 точки, едва 4 от тях дойдоха след почивката, като звездата на Бостън допусна и рекордните си за сезона 6 грешки. Немиаш Кета добави 17 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Пейтън Причард вкара 15 точки за гостите, които пропуснаха 33 от 44-те си опита от тройката.

В други срещи от вечерта с дабъл-дабъл то 24 точки и 14 борби Антъни Дейвис поведе Вашингтон Уизардс към победата като гост срещу Торонто Раптърс със 103:99, воденият от 20 точки на Джон Колинс отбор на Детройт Пистънс надигра Ню Орлиънс Пеликанс със 122:109 също в гостуване, а Юта Джаз изненада Лос Анджелис Лейкърс като гост със 109:97 в мач, в който звездата на "езерняците" Лука Дончич отбеляза 29 точки.