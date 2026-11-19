Комисията по външни отношения на Сената на САЩ одобри номинацията на Дъглас Холдър за посланик на страната в България. Решението беше взето с 13 гласа „за“ и 8 „против“ при поименно гласуване на заседание на комисията, проведено на 18 ноември във Вашингтон.

Председателят на комисията, сенаторът републиканец от Айдахо Джим Риш, съобщи, че на заседанието са били придвижени общо 21 кандидатури, предложени от президента Доналд Тръмп за различни дипломатически постове.

Одобрението от комисията е следващ етап от процедурата по назначаването на Холдър. Кандидатурата му предстои да бъде разгледана от целия състав на Сената.

ТАРАЛЕЖ припомня - по време на изслушването си в Комисията той заяви: "ще пледирам за увеличаване на подкрепата на България към Украйна".

Отправен му беше и въпрос как вижда ролята на Вашингтон в това да убеди страната ни да не блокира европейския път на Северна Македония.

„Проблемите между тези две страни са донякъде сложни. Отношенията, които Съединените щати имат с двете страни, са добри. Трудна задача е, защото не искаме да губим връзката с нито една от тях, включвайки се в спора, който имат помежду си. Намерението ми, ако бъда утвърден, би било да поддържам отношенията между двете държави, като разговарям с техните лидери и насърчавам някакво взаимно разбирателство, така че те да могат да постигнат поставената цел“, казва Дъглас Холдър, номиниран за посланик на САЩ.

Въпросът към него беше: „Оценявам това и вярвам, че ще се съгласите, че е и от американски интерес Северна Македония да успее да се присъедини към ЕС?“. Холдър отговори: „Да“.

В изявлението си Холдър посочи още, че натрупаният от него през последните три десетилетия опит в бизнеса, обществената служба и работата с местни общности го е подготвил за дипломатическия пост. Той е работил в частния сектор, бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида, а впоследствие е консултирал компании и организации в щата. Сенатски комитет по външни отношения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати номинацията на Холдър в Сената на 1 юни. Според официалното съобщение на Белия дом Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България.

американското посолство в София се оглавява от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл. Преди него посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен, преди него - Херо Мустафа.