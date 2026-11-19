Около 12% от бюджета на НЗОК отиват за лекарства. Това е тенденция - да се увеличават парите за медикаменти за сметка на медицинските дейности. Затова в България имаме най-евтината работна сила в здравната система. Останалите пари са не само за заплати на лекари, а и за харчовете на болниците, за апаратура. Това каза в предаването "Денят започва" по БНТ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов.

"С подписването на Националния рамков договор на някои процедури цените се запазиха, а те не са увеличавани от 2 години", поясни Брънзалов.

"В България имаме най-евтината работна сила в здравния сектор. И не говоря само за заплатите на персонала, а всичките харчове за здравното заведение", коментира още той.

Този бюджет няма нищо общо с тези пари, които се отпускат на младите лекари. Този бюджет е за всички лекари. БЛС не дели лекарите на стари и млади. Ние ще направим всичко възможно повече млади хора да остават в България, но това изисква време.

"Държавата трябва да се намеси и да дофинансира общинските болници", каза председателят на БЛС.



Д-р Брънзалов заяви, че БЛС не дели болниците на частни и държавни, а на добре

менажирани и зле менажирани. "Това, че в България има толкова много болници, държавата трябва да се намеси и да ги дофинансира. В един малък град една болница няма толкова

население, че да се финансира от клинични пътеки", обясни той.

Той заяви, че БЛС е единствената организация, която от две години настоява да се осъществи правилен контрол, но "властта е глуха на тази тема".

"Източване на Касата може да имаме, когато с правилен контрол хванем нарушител. Да се говори без конкретика не е правилно. БЛС настоява за контрол", каза д-р Брънзалов.

"Ние не настояваме толкова за увеличаване на бюджета на Касата, колкото за адекватен контрол. Всеки пациент трябва да има карта и да се верифицира в лечебното заведение", допълни Николай Брънзалов.